日神人學者評蘇貞昌替蔡英文「擋子彈」　仍因「這2過」必須下台

▲蘇貞昌19日在總預算通過後，隨即向蔡英文請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，外界也出現不少肯定蘇貞昌政績的聲音。日本東京外國語大學教授小笠原欣幸，之前曾神預測2022九合一選舉結果，他在臉書發文指出，蘇貞昌在任內充分演好替蔡英文「擋子彈」的角色，但因疫情及打擊黑道的議題上處理不夠完善，所以蘇貞昌的下台就變得無可避免。

小笠原欣幸指出，蘇貞昌是在2018年民進黨縣市長選舉大敗的艱困情勢下接任行政院長，替蔡政府穩住陣腳，鞏固了民進黨2020年的總統、立委選舉盤勢，而選後也致力於應對新冠疫情的挑戰。他提到，如果拿中國雜亂無章的新冠疫情政策作對比，可再次證明台灣的蔡政府對疫情做了非常良好的應對，蘇貞昌內閣的功勞極大，包括日本在內的許多國家都受到了疫情衝擊而經濟不振下，台灣卻能讓經濟持續成長，連續兩年稅收都大幅超過預期，這也是蘇貞昌內閣施政穩健的緣故。

小笠原欣幸表示，蘇貞昌雖然和蔡英文在黨內有競爭關係，不過在行政院長任內充分扮演好作為幫蔡總統「擋子彈」的角色。同婚合法化的議題即使在民進黨內都有不同的聲音，不過蘇貞昌適時發揮了領導力，替法案順利通過做出了卓越的貢獻。

然而，小笠原欣幸分析，強勢的發言及和對手對罵的政治風格，也成為了蘇貞昌的「個人商標」，導致反對聲浪逐漸變大，討厭蘇貞昌的人也因此增多。他認為，雖然疫情應對確實不錯，不過因疫情衝擊許多人生活仍然或多或少受到影響，對於民間感受的關懷顯得反應過慢；此外在打擊黑道問題上，由於在廣受社會上矚目的柬埔寨國際詐騙應對上也不夠積極，也成為民眾對政府不滿的因素，在地方選舉上就成了國民黨拿來作為批評執政黨的工具。

小笠原欣幸指出，這次民進黨在縣市長選舉大敗，雖然林智堅及陳時中等候選人確實要負相當大的責任，不過既然選民已經作出「教訓」的結論，那麼執政黨就必然要表現出反省的態度，「所以蘇貞昌的下台就變得無可避免。」他最後肯定地表示，蘇貞昌在陳水扁時代的2006至2007年也曾擔任過行政院長，當時僅在任一年多尚未充分發揮就請辭，不過這次回鍋能夠做滿4年，成為自1996年以後在任期間最長的行政院長，也在陳水扁、馬英九、蔡英文政府歷任行政院長當中獲得相對較高的滿意度，「可說是表現傑出的4年。」