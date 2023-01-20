蘇貞昌下台最新民調曝光！ 　大家最看好的新任閣揆是「他」

▲蘇貞昌到立法院致謝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日在總預算通過後，隨即向總統蔡英文請辭，蔡英文表示，將在農曆年期間啟動內閣調整作業。《Yahoo新聞》也立刻發起網路民調，詢問台灣民眾對於蘇貞昌去職的看法，其中高達8成5的民眾贊成更換閣揆，至於新任閣揆部分，呼聲最高的則是前副總統陳建仁。

截至1月20日0點5分止已經超過6000人參與，，民調詢問「對蘇貞昌請辭行政院長的看法」，有高達79.9%的參加者「非常贊成」、「還算贊成」為5.3%、「不太贊成」的民眾則有3.2%、「完全不贊成」的民眾有6.7%、另有約4.9%的人是「不知道／沒意見」。等同態度傾向認為蘇貞昌該去職的民眾高達85.2%。

至於「對蘇貞昌過去的施政滿意度」問題上，「非常滿意」僅5.5%、覺得「還算滿意」的人有6.9%、「不太滿意」則有14.6%、投「完全不滿意」的民眾衝到69.5%、「不知道／沒意見」只有3.5%。值得關注的是，單純分成滿意與不滿意對比，呈現12.4：84.1的懸殊差異。

最後對於民眾「看好由誰接手新任閣揆？」由低至高分別是前基隆市長林右昌1.7%、外交部長吳釗燮2.4%、前交通部長林佳龍5.3%、前桃園市長鄭文燦9.4%、前副總統陳建仁奪冠14.6%，但彼此間的支持度差異都不是很大，且支持度都偏低，另外還有37%的民眾是未表態。