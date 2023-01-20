游盈隆曝蔡英文正陷入「天人交戰」　陳建仁、鄭文燦組閣恐生變

▲蘇貞昌19日在總預算通過後，隨即向蔡英文請辭。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，內閣改組備受外界關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆透露，蔡英文目前正陷入「天人交戰」時刻，日前盛傳的由前副總統陳建仁及前桃園市長鄭文燦組閣的規畫可能生變。

游盈隆以一首「驛動的心」獻給蘇貞昌，他認為，其中一段歌詞「噢噢噢 路過的人我早已忘記，經過的事已隨風而去，驛動的心 ，已漸漸平息，疲憊的我，是否有緣，和你相依...」，特別適合獻給送給勞苦功高但近期陷入戀棧風波、請辭待命中的蘇貞昌。

蘇貞昌19日在臉書表示，「此刻，為開創新局，再向總統蔡英文請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，蘇貞昌將率全體內閣閣員總辭，以利總統布展新局。」，總統府隨後由發言人出面表示，「執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如有正式定案，會儘速、陸續向國人報告。」游盈隆分析，府院這些動作，傳達了四個重要的訊息。

游盈隆提到，第一，蘇貞昌已兩次向蔡總統請辭閣揆一職，第一次是內部口頭請辭，這一次是公開請辭，並公諸社會，以示不戀棧；第二，他指出，從技術面來看，蘇貞昌目前是「請辭待命」，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動，易言之，蘇院長還在其位，可過個好年，出來趴趴走；第三，「總統是否已准辭？」他認為，並不清楚，至少從府發言人口中，聽不出來，頂多是「朕知道了」；第四，他分析，總統對蘇內閣總辭後內閣要如何改組還舉棋不定，誰將組閣？誰將入閣？還可能有變數。

游盈隆指出，由此可見，蔡總統目前正陷入「天人交戰」時刻，無法立刻做出決定，而早先盛傳的陳建仁、鄭文燦組閣可能生變，至於會怎麼變？他表示，「天威難測，留給國人的是一個無限想像的空間。」