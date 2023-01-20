他投入翻玩手錶女友跑了　3年研究「二次創作」改出一片天

記者邱中岳／台北報導

旅居國外16年的山姆大叔，回台後從事外匯車買賣車輛改裝廠，但是卻意外接觸翻玩、二次創作，將手錶改造出自己喜歡的造型，最後投入資金量產，從每個月賣出1、2支，到現在每個月有10多支的訂購量，改裝項目也從早期的「農家橡樹」，到後來的Apple watch套件到目前鑽研的seiko(精工錶)改裝翻玩。

坐在桌子前面，專注的拆解細微零件，他就是36歲的山姆大叔，吳亦平，從加拿大念書返國後，開始從事改裝車品買賣、進口外匯車等業務，但卻在3年前意外發現有人將Casio的手錶，改裝成類似AP(愛彼)的皇家橡樹造型，讓山姆大叔驚為天人，開始投入翻玩、二次創作的行列。



▲山姆大叔憑著一股熱忱投入翻玩事業，改裝客製化手錶。（圖／記者邱中岳攝）

山姆大叔捨棄外匯車買賣，全新投入翻玩事業，剛開始從國外進口改裝原料，但不是尺寸不合，就是用料不好，帶沒多久就出現龜裂的情況，事後在相關社群看到有人改裝成金屬品質的套件，於是找了工廠開模製作，將自己的簡易構想畫成圖，再聯繫廠商開模製作。

當時女友相當反對，山姆大叔回想，當時賣車雖然收入不穩定，但是每個月都有收入不愁吃穿，但是投入手錶翻完後，不僅女友沒興趣，收入也相對減少，女友認為這個行業不穩定，剛創業時女友因為沒有安全感，導致2人分手。

▲山姆大叔從一開始不被前女友看好，到現在逐漸在翻玩圈闖出名號。（圖／記者邱中岳攝）

但山姆大叔憑著自己對翻玩改裝的執著，除了Casio農家橡樹系列，也著手設計Apple watch外殼套件，引起許多網友回響，從每個月可能只賣出2支，到現在每個月的製作訂單可以突破10支，山姆大叔笑著說，現在流行甚麼就改甚麼，最近正在研究精工錶的改裝。

山姆大叔回想，當時兄弟3人同時被送到加拿大念書，母親獨力支撐學費，但生活費就要自己想辦法，所以一天可以打好幾份工，從白天簡餐店端牛肉麵、下午到韓國料理送泡菜鍋，晚上還去夜店門口發衛生紙賺小費，半夜有時候還當起外送員，送消夜賺零用錢。

▲山姆大叔從加拿大歸國，卻放棄外匯車買賣，開始投入研發「二次創作」。（圖／記者邱中岳攝）

山姆大叔表示，當初投入心血、時間到翻玩手錶，也不知道可不可以成功，但也是一股腦地投入研發，最後才做出品質、密合度極高的改裝套件，也鼓勵現在的年輕人，千萬不要輕忽自己的興趣，有時候努力一點，興趣就會變成事業。