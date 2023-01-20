　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來


▲▼臥室,床鋪,床單,枕頭。（圖／pixabay）

▲大掃除一掃過去的穢氣，迎來新年好運。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

除舊布新，準備從虎年進入兔年，相信大家都會在農曆春節前來個大掃除，把家中老舊、用不到的東西丟棄，塔羅牌老師艾菲爾分享6種擺設房間開運方，讓你輕鬆招來桃花運和貴人運。

1.房間乾淨整齊

[廣告]請繼續往下閱讀...

床上、梳妝台、書桌、地板雜物堆得滿滿，恐怕會影響桃花，因為月老如果看到房間雜亂不堪的模樣，會嚇得退避三舍，房間乾淨整潔，也體現了一個人的氣質。

2.粉晶點綴旺桃花

想要招桃花，可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶代表愛情之石，能增加愛情運，使愛情更加甜蜜，也能幫助提升人緣，對於經常要和人接觸的服務業來說，有助於提升人際關係，另外，對撫平感情創傷也有很大的幫助，如果想要招貴人，可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，有助改善人際關係，在友情、親情、同事之間可以增進感情，增加包容度，平衡人際關係，協調糾紛。

3.臥床靠牆有依靠

女生要特別注意，臥室的床如果沒有靠牆壁，就等於沒有依靠，容易嫁不出去，除了睡覺時感到沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象，因此建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋，男生臥室的床頭上，則是可以放一些龍的擺飾，為自己增添霸氣氣勢，如此一來，還能吸引到條件好的女生。

4.成雙成對好兆頭

不少民眾會在房間掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像、海報都請取下，還有房間裡擺設，包括櫃子、台燈、枕頭等，都盡量要成雙成對，並且定時清潔，丟掉過於破舊的東西，才能招桃花姻緣。

5.溫暖臥房生氣旺

房間光線也要留意，因為太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重，另外，窗簾也不能選太厚重材質，適時讓陽光透進房間，有帶來一絲溫暖希望的感覺，注意窗簾的整潔，不要讓它佈滿灰塵，至於牆壁顏色，可以選擇暖色系，營造親密、舒適的環境，增添人的情感與活力。

6.真花帶來真情意

在床頭櫃或梳妝台上擺放粉百合、紅色系無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增，但是記得要雙數，至於乾燥花、塑膠花、永生花，因為缺少生命力，不適合拿來當開運花卉，很可能會招來爛桃花，如果房間裡有擺放仙人掌，也需移除。

ET快訊
砸7萬2「買2本2000元刮刮樂」實測！　「這序號」每次買都
極樂網站被抄了！女模、學生妹任選　海削千萬
快訊／國1休旅車翻覆！　「3受困1送醫」搶救畫面曝
快訊／10:56規模4.3地震！　最大震度4級
脫光煮年菜！　美魔女裸體穿圍裙「雙球掉出來」
「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做
8歲女放棄繼承18億財產！　剃頭出家當女僧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來

收長輩紅包！他拆開一看「是單數」秒退回：這是在包白包的

升遷加薪看這裡！　辦公室風水4撇步「電話放左邊事業運UP」

快訊／10:56花蓮地區發生有感地震　初判震度4級以上

快訊／10:56花蓮秀林規模4.3地震　最大震度4級

IG人氣蛋糕配送遲到90分鐘！店家道歉文遭網轟：責任竟推給司機

工讀生尾牙中1萬！前輩厚臉皮「點飲料」　下秒被1句話擊落超爽快

2023農曆春節桃園踏春趣　不能錯過的景點...一次報你知

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來

收長輩紅包！他拆開一看「是單數」秒退回：這是在包白包的

升遷加薪看這裡！　辦公室風水4撇步「電話放左邊事業運UP」

快訊／10:56花蓮地區發生有感地震　初判震度4級以上

快訊／10:56花蓮秀林規模4.3地震　最大震度4級

IG人氣蛋糕配送遲到90分鐘！店家道歉文遭網轟：責任竟推給司機

工讀生尾牙中1萬！前輩厚臉皮「點飲料」　下秒被1句話擊落超爽快

2023農曆春節桃園踏春趣　不能錯過的景點...一次報你知

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

瑞銀上調日圓預測！　估今年升達120價位

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

小笠原欣幸評蘇貞昌替蔡英文「擋子彈」　仍因「這2過」必須下台

相差56cm！最萌身高差情侶爆紅　小隻女狂被問「床上怎麼喬」崩潰

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

獨／M.E.大轉型力推VTuber…EXITUS一期生出道　Boss、大學姊喊話

北市教育局清寒基金會「年節助學金」　讓弱勢生過好年

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

黃金小兔抱胡蘿蔔、捧錢幣萌翻！墜飾5千元有找　招財又保值快戴上

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

見女友裸體沒反應！　他「送1台車」安撫

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

張忠謀嗜吃炸物　獨家養生秘訣公開

回收放門口只拿值錢的　屋主氣炸

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

更多熱門

相關新聞

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

農曆春節前夕許多民眾開始大掃除，不過大陸河南信陽一名女子，在沒有任何防護措施的情況下，爬出高層窗戶打掃衛生，令人看得膽顫心驚。

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

兔年卯起來賺！　投信：兔年台股平均漲幅高達51.65%

兔年卯起來賺！　投信：兔年台股平均漲幅高達51.65%

關鍵字：

大掃除桃花運春節兔年臥室

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

最美禮生真的脫光了！

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面