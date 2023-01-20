大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來





▲大掃除一掃過去的穢氣，迎來新年好運。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

除舊布新，準備從虎年進入兔年，相信大家都會在農曆春節前來個大掃除，把家中老舊、用不到的東西丟棄，塔羅牌老師艾菲爾分享6種擺設房間開運方，讓你輕鬆招來桃花運和貴人運。

1.房間乾淨整齊

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床上、梳妝台、書桌、地板雜物堆得滿滿，恐怕會影響桃花，因為月老如果看到房間雜亂不堪的模樣，會嚇得退避三舍，房間乾淨整潔，也體現了一個人的氣質。

2.粉晶點綴旺桃花

想要招桃花，可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶代表愛情之石，能增加愛情運，使愛情更加甜蜜，也能幫助提升人緣，對於經常要和人接觸的服務業來說，有助於提升人際關係，另外，對撫平感情創傷也有很大的幫助，如果想要招貴人，可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，有助改善人際關係，在友情、親情、同事之間可以增進感情，增加包容度，平衡人際關係，協調糾紛。

3.臥床靠牆有依靠

女生要特別注意，臥室的床如果沒有靠牆壁，就等於沒有依靠，容易嫁不出去，除了睡覺時感到沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象，因此建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋，男生臥室的床頭上，則是可以放一些龍的擺飾，為自己增添霸氣氣勢，如此一來，還能吸引到條件好的女生。

4.成雙成對好兆頭

不少民眾會在房間掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像、海報都請取下，還有房間裡擺設，包括櫃子、台燈、枕頭等，都盡量要成雙成對，並且定時清潔，丟掉過於破舊的東西，才能招桃花姻緣。

5.溫暖臥房生氣旺

房間光線也要留意，因為太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重，另外，窗簾也不能選太厚重材質，適時讓陽光透進房間，有帶來一絲溫暖希望的感覺，注意窗簾的整潔，不要讓它佈滿灰塵，至於牆壁顏色，可以選擇暖色系，營造親密、舒適的環境，增添人的情感與活力。

6.真花帶來真情意

在床頭櫃或梳妝台上擺放粉百合、紅色系無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增，但是記得要雙數，至於乾燥花、塑膠花、永生花，因為缺少生命力，不適合拿來當開運花卉，很可能會招來爛桃花，如果房間裡有擺放仙人掌，也需移除。