▲太平輪海難74周年追思，謝國樑籲台海和平善待生命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局今（19）日在沙灣歷史文化園區，舉辦「太平輪海難74周年追思活動」，市長謝國樑和文化部文化資產局長陳濟民一同獻花致意。謝國樑強調，透過追思活動，了解到和平的可貴，未來台海之間要有和平，用愛與和平善待每個生命。

今年追思活動現場，特別邀請七堵崇信教會林富山牧師進行祝禱，藉由詩歌傳遞家屬的思念，也祝福參與的家屬及貴賓，在新的一年都幸福平安，眾人接著到太平輪遇難旅客紀念碑獻花致意。

▲謝國樑邀請七堵崇信教會林富山牧師進行祝禱。

謝國樑致詞指出，期盼透過追思活動，傳遞家屬的思念，也藉此提醒世人，珍惜台灣這塊土地的自由民主，同時把這份思念轉化成滋養後代的養分，讓這塊土地綻放希望的花朵，用愛與和平，善待生命和身邊的每個人。

謝國樑表示，今天會場同時展出中正區常民生活記憶採集成果，市府透過空間再造把歷史文化帶進常民生活，讓下一代認識自己故鄉，共同關注在地文化與時代故事。

▲謝國樑期盼透過追思活動，傳遞家屬的思念。

文化局表示，1949年1月27日的小年夜，一艘由中國上海航向臺灣基隆的太平輪，航駛到舟山群島附近海域，與貨輪建元輪相撞發生海難，不幸造成近千人罹難。

1951年遺屬在沙灘邊設立太平輪遇難旅客紀念碑，後來被劃入軍方營區圍牆內， 在2018年各界奔走請願，中央與地方的協商合作之下，將紀念碑納入「大基隆歷史場景整合計畫」中，終於讓紀念碑重見天日。

基隆市政府已將太平輪遇難旅客紀念碑、清法戰爭紀念園區及周邊數個具有歷史意義的文化資產縫合起來，整合成為「沙灣歷史文化園區」，歡迎民眾春節假期可以到園區走走，感受基隆深厚、多元的文化內涵。