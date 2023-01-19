台灣工藝文化園區變超大禮物盒　推工藝行春．旅物SHOP活動

▲工藝中心推出「工藝行春‧旅物SHOP」活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心將從大年初二到初八，連續七天推出「相揪逗鬧熱-2023工藝行春．旅物SHOP」主題活動，除了重新妝點園區建築物，也打造文化、設計、生活、體驗、生態、休閒等各項工藝好禮，歡迎民眾過年相揪來過年熱鬧迎新春。

工藝中心於18日舉辦宣傳記者會，台灣工藝文化園區內的建築物已以「禮物開箱」的概念結合吉祥紋飾，「穿上新裝、繫上洋紅緞帶」；另有草屯鎮公所機要秘書王國銓、台灣工藝聯盟總會長陳啟村，以及美術館、博物館館、宮廟、社區、大專院校、產業及工藝家等代表出席共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工藝中心主任張仁吉表示，在經歷數年疫情低潮、迎來解封開放的時刻，今年春節活動以「禮物」的概念出發，以帶有傳統文化意象的窗花圖樣，搭配活潑的洋紅色彩帶裝置藝術，將園區內一棟棟建築包裝成禮物，送給每位歸鄉遊子及前來旅遊的民眾；整體活動主視覺用色，也採世界色彩權威機構Pantone和日本色彩協會（JAFCA）所選出的2023代表色—「歡呼洋紅」（Viva Magenta）和「發光暖黃」（Luminous Yellow），表示希望與療癒、無畏前行。

張仁吉推薦，春節來工藝中心可逛綠工藝市集、看展覽、聽音樂、手作體驗、生態撿拾、工藝職人表演、閱讀聽故事並挑選禮物，晚間還有春節限定版的光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院，搭配富含五感體驗的多樣工藝好禮，陪伴國人在新春期間製造驚喜回憶；相關活動資訊及報名方式，歡迎至工藝中心官網查詢。