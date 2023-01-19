又見台版豬仔拘禁求職者！詐團虐逼29人開戶　騙8千萬爽買豪宅

記者高堂堯／南投報導

號稱「葉某」的男子組成暴力人蛇詐欺犯罪集團，以短期高收入等話術假意徵人，使求職者上當後隨即嚴密拘禁、斷絕對外聯繫，再脅迫他們於銀行申辦人頭帳戶，總詐騙金額超過8000萬元。台中、南投檢警蒐證後，日前對該集團進行掃蕩，逮捕首謀「葉某」及成員等7人，訊後移送法辦。

▲南投、台中檢警方合力瓦解人蛇詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣刑警大隊偵三隊指出，警方去年11月間偵辦人頭帳戶案件時，赫然發現與新北警方同年在桃園市查獲之求職反遭殺害案件相似，進而查得以「葉某」葉姓男子（40餘歲）為首的暴力人蛇詐欺集團，以「短期賺取高額金錢」等說法，利誘受害人上當後，再帶至台中市后里區某住宅內限制其行動自由，甚至強取帳戶和手機、禁止對外通訊，並由「葉某」指揮旗下成員看管，限制被害人不得擅離。

▲▼警方破門直搗人蛇詐騙集團巢穴。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，受害人遭該集團拘禁後，還被挾持前往銀行再申辦帳戶，供該集團詐騙其他民眾時轉帳使用，期間遭詐騙開設帳戶且有報案的受害民眾就有29人、其中有4人曾遭拘禁，詐得8101萬餘元，南投縣警局遂成立專案小組，並報請台中地檢署雲股檢察官陳振義指揮偵辦。

▲中投警方瓦解人蛇詐欺集團，起獲相關物證。（圖／記者高堂堯翻攝）

本案經檢警長達3個多月蒐證偵查，於日前見時機成熟，南投縣刑大隊偵三、偵二及掃黑專責隊、草屯和竹山分局與台中市第五警分局等單位兵分多路，持台中地法核發之搜索票及台中地檢署核發之拘票，同步執行查緝行動，成功檢肅「葉某」和其他6名共犯成員到案，並查扣現金3萬5200元、銀行存摺、提款卡、行動電話6支、海洛因毒品2包、安非他命8包、吸食器2組及電子磅稱2台，另聲請獲法院准予扣押約市值約1050萬元的土地建物1棟。

警方指出，全案經訊問後，依妨害自由、詐欺、洗錢及組織等罪嫌，將「葉某」等人移送台中地檢署偵辦，並擴大追查該集團不法情事。