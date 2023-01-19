無聊男夜市公廁旁打手槍　警制止他還辯：沒妨礙他人不行嗎

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馬姓男子昨（18）日晚間在桃園觀光夜市遊客服務中心公廁旁「打手槍」，由於太投入忘我，路人發現後向警方報案處理。桃園警方員警到場制止時，馬竟辯稱「沒妨礙他人不行嗎！」員警準備帶騎回派出所時，馬男還藉故推擠員警，經員警噴灑辣椒水才安靜下來，警方偵訊後，依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市馬姓男子昨（18）日晚間在桃園觀光夜市旁公廁公然「打手槍」，警方到場制止時竟辯稱「沒妨礙他人不行喔！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚10時20分許，景福派出所接獲報案指稱，桃園觀光夜市遊客服務中心公廁旁，有男子旁若無人「打手槍」，毫不在乎路人異樣眼光，所長張峰翊率領同仁趕抵現場處理。

▲桃園市馬姓男子昨晚在桃園觀光夜市旁公廁旁「打手槍」，員警噴灑辣椒水帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

60歲的馬姓男子面對員警制止，當場辯稱「不可以嗎？在公眾場所沒妨礙他人不行喔？」對於自己離譜行為絲毫不感到羞恥，員警回稱公共場所就是不允許做這種事，你若在家裡，隨便你做。

員警準備將馬男帶回派出所製作筆錄時，馬男藉故推擠員警還怒斥員警「是你先動手喔」企圖製造紛亂，員警則噴辣椒水後讓馬男安靜下來，馬男竟回罵「小心點」，警方偵訊後依妨害風化罪嫌，將馬男移送桃檢偵辦。