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與新住民圍爐！侯友宜端蘿蔔糕　盼「兔gether」團結在一起

▲▼ 侯友宜與新住民圍爐 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜與新住民圍爐。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

過年前夕，新北市長侯友宜提前與各國新住民圍爐，新住民端出自己的拿手菜，有印尼椰奶雞、日本御節料理、越式焢肉、墨西哥捲等；侯友宜也端出嘉義家鄉口味的蘿蔔糕，他說台灣過年期間，家家戶戶都會吃蘿蔔糕，象徵「發」和「步步高昇」的意涵，他祝福大家在兔年，都能「兔gether」，團結在一起，兔吉利來。

來自越南的卞柔勻，在台灣落地生根22年，她自豪的說「挖嘛係台丸人！」她是3D果凍藝術創作大師，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節烘焙金牌，她巧手烹煮苦瓜鑲肉湯，她說在越南過年要從正月初一到初七，除夕子時過後，會到附近廟裡拜拜，折一些樹芽回家，象徵新生；家戶必吃的苦瓜鑲肉湯，意涵苦盡甘來。

▲▼ 侯友宜與新住民圍爐 。（圖／記者崔至雲攝）

從看護變成媳婦的印尼慕雅妮表示，在重要節日齋戒月，穆斯林會禁食、禁慾，等開齋月再回歸新生，印尼人會享用椰奶雞及印尼粽，彼此祝福新希望；曾為緬甸曼德勒航空公司空姐的張麗英，為愛迫降新北市，她特地做了緬甸椰絲湯圓，她說緬甸人過年習慣吃湯圓，求團圓吉利之意。

原籍日本的永冶典子表示，在日本除夕夜，全國大小佛寺廟都會響起鐘聲，大家也會去神社或佛寺參拜，年菜則是將許多料理都塞在重箱的盒子裡，層層堆疊福氣與喜氣，稱之為御節料理。

來自大陸江西省蓮花縣的賀諺真則拿出家鄉的過年名菜蓮花血鴨，她說這道名菜是使用辛香料與鴨肉翻炒而成，色香味俱全，尤其色澤鮮紅，在過年時非常討喜。

侯友宜表示，新北市是個族群大熔爐的城市，所謂「大城小國」，有11萬多的新住民，占全國新住民人口幾近20％，是全國最多者，他在「2030新住民十年政策」中，揭示要以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」四大策略來協助新住民，希望新住民在這塊土地上都能發光發熱。

▲▼ 侯友宜與新住民圍爐 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜說，新北市位居台灣首府，也是新住民的首選；過年是全球華人的盛事，居住在台灣的新住民一起歡喜過年。過去3年期間，世界各國受疫情所苦，無論經濟、人民生活都受到衝擊，隨著疫情趨緩，期許在新的一年，能有全新的格局。

侯友宜端出蘿蔔糕與大家分享，他說小時候最喜歡過年，當阿嬤、母親在忙著削蘿蔔、磨米時就會守在旁邊，等蒸籠炊粿飄出陣陣蘿蔔糕香味時，會忍不住流口水。父親說蘿蔔絲要和糯米水均勻混合，蒸起來的蘿蔔糕才會綿密好吃；最重要的是要先拜拜祖先神明後，子孫才能吃，代表敬天憫人。

社會局長張錦麗表示，新北市設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站，分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力，也提供各項資源協助，希望讓姊妹們在新北市都能當作新家鄉，一起融入生活，開心「兔gether」過好年。

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關鍵字：

新住民圍爐侯友宜蘿蔔糕

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