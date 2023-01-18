侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

▲郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者楊蕓、黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

根據TVBS民調中心最新民調顯示，若國民黨由侯友宜參選，其支持度為34%，領先賴清德的25%、柯文哲的21%；若國民黨由鴻海集團創辦人郭台銘參選，其支持度為34%，領先賴清德的25%、柯文哲的20%。前民進黨立委郭正亮分析，侯友宜再不表態參選，國民黨三月「郭朱配」就會慢慢成形，到時侯即便宣布參選也沒有用，因為大勢已去。另外，他也斷言，「郭朱配贏不了賴清德。」

郭正亮18日晚間在網路節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜如果到三月都還不做動作，民調一定會繼續往下掉。根據TVBS民調中心的結果顯示，郭台銘跟侯友宜兩人一樣，所以侯友宜如果再不出來就沒了。現在還有江湖傳言稱，朱立倫樂於當郭台銘的副手，「國民黨三月郭朱配就成形了，他們不可能耗那麼久，因為有很多事情要做。」

郭正亮強調，由於整體深藍比較偏愛郭台銘，若再加上侯友宜民調下滑、被郭台民追上，未來郭朱配只會越來越成形，朱立倫會衝到前面擁抱當「帶路雞」。不過，郭正亮也說，若朱立倫真的要帶路也不能拖太久，一定要讓黨內成形「郭朱配」，到了那時侯友宜即便宣布參選也沒有用了，「大勢已去」。

至於「郭朱配」是否贏得了賴清德，郭正亮斷言「不會」，因為郭朱配拿不到綠營的票，侯友宜可以拿到綠營的票，雖然這背後有很複雜的原因，但郭台銘對綠營而言只有BNT的恩情，大概只能拿到5%左右的票。不僅如此，郭正亮透露，「郭台銘還有『滿漢全席』在等著他。」