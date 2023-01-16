春節染疫免驚！指揮中心公布「開診領藥院所」　點這網址就能查

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連7天下降，今日本土僅剩1萬5409例，農曆春節即將到來，為了讓民眾在連假期間也能及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥合約機構與服務情形，方便民眾上網查詢。民眾也可透過健保署網站及「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP查詢春節院所開診情形。

中央流行疫情指揮中心於今(16)日表示，為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間可獲得適當醫療照護，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥物合約機構於112年1月20日至1月29日農曆春節連假期間提供服務情形，各地方政府提供服務情形連結網址，已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網>COVID-19春節防疫專區> COVID-19口服抗病毒藥物春節服務合約醫療機構，方便民眾上網查閱。

有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可連結欲就醫之縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或前往就醫，並有合約藥局及院所提供COVID-19口服抗病毒藥物調劑服務。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

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為確保民眾於春節期間就醫無障礙，指揮中心鼓勵醫事服務機構於春節期間持續提供有就醫需求的COVID-19確診個案相關醫療照護服務，於春節期間提供醫事服務機構COVID-19相關門急診診察費、藥事服務費、居家送藥費用加成給付。

指揮中心提醒民眾，COVID-19確診者或使用家用抗原快篩陽性者，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師評估及診療；有實地就醫需求之確診者於進入醫療院所請全程配戴口罩，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，遵循院所規劃之就醫動線與流程，到院就診前主動告知，且避免於院內非就醫必要區域活動，以保護自身健康及他人安全。

▲1/16春節防疫就醫資訊。（圖／指揮中心提供）