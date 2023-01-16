過年有「雙主流病毒」　羅一鈞：BA.2.75快趕上BA.5！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布221例新冠肺炎基因定序結果，其中本土有69例、境外有152例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5首次下降到5成以下，看起來BA.2.75有趕上BA.5的趨勢，預期春節是雙病毒。

羅一鈞說明，221例中有69例本土個案，其中BA.5有31例，BA.2.75有28例，分別佔45%和41%，另外BQ.1有4例，BF.7有3例，XBB有2例，BA.2有1例，分別佔了6%、4%、3%。

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羅一鈞說，BA.5首次下降到5成以下，BA.2.75有超車趨勢，但目前幾周下來增幅不大，預計春節期間是雙病毒，不過雖然BA.2.75有免疫逃脫優勢，但傳播力跟重複感染的機率都略遜於新興變異株，所以不需要過於擔憂，看起來對疫情反彈回升的影響有限。

另外，中國大陸入境陽性率，上周有122例，檢出73例BA.5，47例BF.7，2例BQ.1，目前還沒偵測到新的變異株，也未曾檢出XBB.1.5。



▲新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）