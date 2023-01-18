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新年禮盒附「蔣萬安全家福」挨批自肥　北市府：市長分享喜悅

▲▼蔣萬安新年賀卡。（圖／台北市議員林延鳳提供）

▲蔣萬安新年賀卡。（圖／台北市議員林延鳳提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節將至，台北市長蔣萬安致贈議會的新年禮盒，被議員發現內部的新年賀卡，竟是用全家福合照，簽名落款甚至是家庭成員名字，引來綠營議員質疑用公帑自肥，還酸怎麼學起傅崑萁。對此，北市府回應，賀卡是蔣市長自掏腰包，加上即將迎來三寶，希望藉此分享喜悅。

針對議員質疑，台北市政府發言人羅旺哲表示，今年適逢台灣燈會在台北，睽違23年之後回到台北主辦；今年的賀禮主要是希望能協助推廣台北的觀光，因此特別致送光源兔的餅乾，向所有好朋友推廣台灣燈會。大家也都知道，蔣萬安市長的家庭即將迎來三寶，很希望運用這個方式，跟大家分享喜悅。

民進黨議員林延鳳發現，年節將至，台北市的議員們都透過秘書室，收到一份署名蔣萬安的禮物。新年的餅乾禮盒內附的小卡，上面竟然放的是蔣萬安全家的合照，結尾署名從蔣萬安到他老婆、大兒子的簽名都有。

林延鳳質疑，蔣市長遭爆市政都靠李四川，但自我宣傳是不遺餘力，連家裡三寶都用來消費。外包裝明明是2023年台北燈會的宣傳，但是內裡卻放著蔣萬安自己家的照片，人民納稅錢可以這樣子當自己家的嗎？現在蔣家當市長，台北逐漸花蓮化？

同黨議員何孟樺也質疑，蔣萬安不是才說要杜絕「馬屁文化」？結果卻假台灣燈會之名挾帶私人賀卡？收到的提袋，外面印有台灣燈會主視覺，打開後，裡面有台北燈節的餅乾、餅乾糖漿，還有一個小燈球。至於台灣燈會相關資訊？完全沒有，只有看到一張印上台北市長蔣萬安全家福的新年賀卡。

何孟樺說，用台灣燈會的名義挾帶自己的新年祝福，不只觀感不好，也會有市長藉政府活動來行銷自己的疑慮，難道市長說要杜絕馬屁文化，就真的只是說說？國民黨封建文化死性不改？且賀卡落款不是應該要用「台北市長 蔣萬安」嗎？結果卻印上蔣萬安妻小全家的名字，難道要重蹈陳佩琪干政柯市府的覆轍嗎？

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