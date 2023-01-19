柯建銘：特別條例最快2／17表決　不會剛好在清明節發錢

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會18日初審攸關發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，全數條文均保留，仍須待協商。民進黨團總召柯建銘19日受訪說，4黨有共識何其困難，特別條例草案估最快2月17日才可以表決，大約會在4月中旬發放現金，「不會剛好在清明節你放心的」。

▲民進黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者宋良義攝）

國民黨團今天上午舉行「總預算嚴把關，發現金莫拖延」記者會，喊話盼儘速審查發現金的特別預算。不過，柯建銘中午受訪「打臉」這種說法表示，照時序來推估，發現金本來就是4月以後的事情，媒體不該用「清明禮金」來下標，他一開始就呼籲不要爭功諉過、見縫插針，到底什麼時候發現金都有一定的法律要件，特別條例通過後，預算送來立法院、備詢、然後通過，這些必須經過嚴審。

柯建銘說，國民黨團稱「過年前發現金」是毫無常識、不負責的話，尤其昨天聯席委員會國民黨立委還拿著「過年發現金」的手舉牌，太離譜了吧？立法委員要有責任感，不要讓民眾有誤解的可能性，藉此抹黑執政黨非常不道德，奉勸國民黨，選舉勝利了，但一直用如此操作手法，到最後會自食惡果的。

至於國民黨團今天開記者會，主張要春節加班審預算案，柯建銘嘆了一口氣說，加班審預算有什麼用？昨天特別條例才出委員會交付協商，最快2月17日才可以表決，「才出委員會，預算還沒來勒！到底國民黨哪個天才說現在可以審預算的？條例沒有通過，預算怎麼送進來？」

此外，針對國民黨立委賴士葆說，可將國民黨團版本抽出加速審議，柯建銘說明，「他在講什麼美國話？」現在特別條例草案已經併案審查、出委員會了，坦白說，賴士葆作為資深立委，常常講話不負責任，立法院要照遊戲規則來，不是國民黨講得算。