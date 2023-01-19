給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

▲很多長輩都會包紅包給小孩。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多長輩都會包紅包給小朋友，不過金額大多會落在哪呢？近日就有一名女網友發文抱怨，現在包給親戚小孩100元、200元，想不到還會被「X北」。貼文曝光後，也引發底下網友熱議，其中更有人直喊不要包！

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到小時候過年，拿到的紅包多是100元或200元，然而現在包給親戚小孩100元、200元，「還會被他們的媽媽X北」，並相互比較誰包多、誰包少。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「紅包本是心意，有拿到就該偷笑了」、「那就省起來」、「我認為這是心意問題，根本不在乎多少，下次再X北，你就包一塊錢，一元復始、萬象更新」、「紅包是心意問題，沾喜氣，如果要計較寧可都不要互包～剛好也省起來」；但也有網友認為，「現在的錢不比以前的錢厚」、「你貴庚啊？我再少都沒拿過100元、200元」、「以前100元至200元可以買很多零食，現在100元、200元很快就沒了」。

還有網友建議，「先跟自己兄弟姊妹講好價位」、「快出國或是去旅遊，別跟自己過不去」、「過年不要隨便到親戚家，也不要讓親戚隨便來你家，你的問題就解決了」。

另外，也有網友分享類似經驗，「剛結婚時，我老公也是包200元給親友的小孩，他覺得紅包只是讓小孩開心，有一年其中一個小孩拿出來講『蛤！才200元～』從此剩0元」、「是的！當初我出社會包給我堂妹200元就被她當面嫌棄少了！問題是她老爸以前也才包200給我啊」。