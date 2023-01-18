老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

▲兄弟團婚鬧太離譜，讓人妻一度揚言不嫁了。（示意圖／擷取自pexels）

圖文／CTWANT

大陸部分地區還保有「婚鬧」的惡習，招來不少惡評，不過「婚鬧」不止大陸有台灣也有。就有一名人妻分享，表示當初籌備婚禮時就已經考慮不宴客，原因就是老公的同學們也有鬧婚陋習，她更向老公揚言，若是遭到如此對待「直接退婚不嫁！」

該名人妻在臉書社團「匿名2公社」表示，當初之所以不想辦婚宴，全因老公的同學們有個陋習，「他們會請新娘脫下高跟鞋，在鞋底放塑膠袋，然後倒酒進去，要新娘喝光。」

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人妻透露，那時候看到其他新人的結婚場景，讓她拒絕「噁心陋習」發生在自己身上，「我直接跟男友（現在的老公）說，『如果你敢任憑別人這樣對我，我直接退婚不嫁。』」她更怒喊，「憑什麼要新娘喝鞋子裡的酒？而且是讓新娘坐在桌子中心，大剌剌喝酒給人家看？」

人妻指出，雖然老公解釋若是發生了，她只要喝一口意思意思就好，剩下的他會幫忙喝光，但她仍斷然拒絕，「我說我連一口都不要喝！」所幸後來法律從儀式婚更改為登記婚，讓她大鬆了一口氣，「否則一想到那種畫面，我就覺得恐怖。」

貼文曝光後，掀起不少網友留言熱議，「我記得一般都整新郎，很少看到整新娘的」、「真的很不能理解這種婚禮整新人的惡趣味」、「沒辦法他也玩過別人，總是要還的」、「搞婚鬧的人最噁心了。」

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