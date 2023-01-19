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春節南下首波車潮今湧現！國5防連堵6小時　西部國道下午3時後恐塞

記者李姿慧／台北報導

春節10天連假明天(1/20)小年夜開跑，今(1/19)國道將湧現首波南下車潮，國5上午10時到下午4時南下較塞，恐連塞6小時，西部國道下午有提早返鄉車潮。高公局表示，今下午3時後交通量變大，車潮將比平常增1成，不過南下最高峰將在初二(1/23)，北上最塞則是初四(1/25)，雙向交通量最大量則是初三(1/24)。

今天是春節連假前1天，將出現首波返鄉和出遊車潮，高公局交管組科長蔡明哲表示，今國道預估車流量為105百萬車公里，比平常交通量增加1成，上午國道車流屬於上班車潮，不過連假前1天則會有提前請假車潮，預估下午3時過後整理交通量將變大，晚間8時後紓解，另國5今上午就有旅遊車潮，目前交通量不低，不過已採匝道儀控等相關管制措施，還在可控範圍。

根據高公局預測，今(1/19)國道將有一處地雷路段，今上午10時過後到下午4時，國5南下南港系統到頭城易塞。

蔡明哲表示，春節南下車潮將有兩波分流，首波則是今起到小年夜、除夕(1/19~1/21)，交通量約90到105百萬車公里，第二波將出現初一(1/22)過後，初一過後南下交通量將增加，其中初二(1/23)南下最塞，初三(1/24)則是雙向交通量最大的一天，上看140百萬車公里，初四(1/25)則是北上最塞的時候。

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蔡明哲分析，今年雖疫情干擾較緩和，但因國門開了，不少民眾出國，春節旅遊是否會集中國旅仍待觀察，預期今天春節交通量應不會創新高。

不過蔡明哲提醒，初二到初四(1/23~1/25)是國道最壅塞的時候，用路人上路可避開塞車高峰或路段，初一到初三(1/21~1/24)南下建議改中午12點過後出發，初三到初五(1/24~1/26)北上最好提早中午12點前走。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國道今將出現首波南下車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

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