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立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，與台灣的半導體合作具歷史性意義。（圖／路透）

文／中央社

台灣與立陶宛將在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作。駐立陶宛代表黃鈞耀指出，半導體是由民主國家主導的重要科技，台灣將持續推動合作，落實民主價值夥伴關係。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，與台灣的半導體合作具歷史性意義。

台灣將與3家具國際競爭優勢的立陶宛企業正式展開合作，今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行「台立經濟合作成果發表記者會」，國會議長希米利特（ViktorijaČmilytė-Nielsen）、經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）、農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）、外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）與梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）、經創部副部長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、曾任能源部長的立陶宛總統辦公室首席顧問涅維洛維奇（Jaroslav Neverovič）等政要出席。

黃鈞耀在會上表示，台灣將持續開拓與立陶宛在不同領域的合作。他並宣布台灣正式開放立陶宛牛肉和牛肉產品進口，期待相關商品在台灣上市。

外交部長吳釗燮在預錄致詞指出，台灣與立陶宛同樣位於民主國家抵抗威權主義擴張的前緣。台灣透過工業技術研究院（工研院）協助立陶宛高科技集團Teltonika拓展半導體技術、培育人才，外交部並將投入1000萬歐元；世界在此見證民主陣營相互支援、促進雙方經濟成長、攜手打造具韌性的民主供應鏈。

工研院近日與Teltonika簽署價值估計約1400萬歐元的合作協議書，將協助立陶宛發展半導體製造技術、建立產能。Teltonika將投入400萬歐元。

國家發展委員會去年成立規模10億美元的「中東歐融資基金」以及規模2億美元的「中東歐投資基金」。執行融資基金的「輸出入銀行」近日通過對立陶宛太陽能科技企業SoliTek的融資案，金額為800萬歐元；執行投資基金的「台杉投資」公司則將投資專精於醫療影像人工智慧解決方案的立國企業Oxipit，金額為350萬歐元。

「中東歐投資基金」去年11月曾宣布對立陶宛超快雷射技術及設備生產商Litilit的投資案，金額也是350萬歐元。

國發會主委龔明鑫透過預錄致詞表示，已有50家立陶宛企業向「中東歐投資基金」提出申請，產業領域涵蓋雷射、醫療、生物科技、電動車、金融科技、智慧城市、智慧製造、軟體開發等，都很有潛力成為投資標的。

立陶宛經創部發布新聞稿指出，工研院將與Teltonika分享足以成為立陶宛晶片產業發展基礎的技術。根據協議，Teltonika將獲授權使用工研院的半導體晶片製造技術及設備，並取得工程專業訓練協助。阿爾莫奈特說，與台灣合作有助立陶宛加速發展相關產業。

Teltonika創辦人、總裁鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）感謝台灣政府的信任以及立陶宛政治界的協助。他相信與台灣的合作有助立陶宛與全球最先進國家齊頭並進。

根據立陶宛經創部，台灣方面預計提供應用範圍涵蓋能源管理、電動車充電、家用與工業用電子設備等的技術。若計畫執行順利，Teltonika將可提供晶片設計、封裝、測試等服務。計畫具體細節預計約兩年時間、至2025才能定案，建立生產設施則需再花兩年，也就是最快於2027年啟動生產。

鮑科施提斯今天接受媒體採訪時說，他期待在5至6年內、也就是在2029年以前展開生產作業。

Teltonika在20個國家設有辦公室，員工總計約2500人，業務項目包括物聯網（IoT）技術與設備，在維爾紐斯及立陶宛東部的莫雷泰鎮（Molėtai）設有工廠。

根據立陶宛外交部今天發布的資料，立陶宛與台灣的雙邊貨品貿易額在2021年增長31%，達1億1140萬歐元。2022年1至11月期間，立陶宛對台出口金額達2572萬歐元，較2021年同期相較增加32%，其中77%對台出口貨品產地為立陶宛。

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立陶宛半導體

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