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白宮：美墨加將合推北美半導體產業　加強反毒合作

▲▼美國總統拜登出訪墨西哥，與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）出席峰會歡迎儀式。（圖／路透）

▲美國總統拜登出訪墨西哥，與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）出席峰會歡迎儀式。（圖／路透） 

文／中央社

北美三國領袖峰會即將登場之際，白宮10日表示，美國、加拿大與墨西哥將採取步驟促進北美洲半導體產業發展、加強合作根除致命毒品，以及改善移民入境合法途徑。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）10日將在墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）召開三方峰會，三人先前已承諾將深化區域經濟整合。

白宮發表聲明說，美墨加三國將在今年初舉辦一場半導體論壇，促進在這項戰略高科技產業的投資；這意味相關供應鏈的分布將加以協調，以了解晶片製造的需求與投資機會。

從行動電話到國防設備，各式各樣物品都需要使用晶片。而全球半導體製造業長久以來由亞洲業者稱霸，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間出現瓶頸後，北美供應鏈一度大受影響。

白宮還表示，北美三國將致力於減少固體廢棄物與汙廢水的甲烷排放，鎖定2030年排放量至少比2020年水準降低15%。

此外，美墨加三國將創設一個虛擬平台，提供移民更流暢的合法入境管道。「這將提供所需資料給可能的移民，讓他們合法來到墨西哥、美國和加拿大，並讓他們依賴人蛇的可能性降低。」

而在致力打擊毒品走私方面，白宮表示，依照「北美毒品對話」（North American Drug Dialogue, NADD）框架，美墨加將採取「最新策略架構」來應對違禁毒品構成的威脅，例如加強用於某些毒品製造的化學品資訊分享，這些毒品包括造成成千上萬美國人死於用藥過量的合成鴉片類藥物吩坦尼（fentanyl）。

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