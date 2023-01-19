領取靈鷲山普仁獎學金　桃園國中黃浩翔當場捐給另名獲獎者

▲桃園國中九年級的黃浩翔(左)捐出普仁獎學金。（圖／靈鷲山佛教教團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

就讀桃園國中九年級的黃浩翔，獲得111學年度靈鷲山桃園區普仁獎肯定，在頒獎典禮上，看到腦性麻痺、不良於行的另一名得獎小太陽戴妙珍，需拄著助行器才能勉強行走，心中不捨，希望盡微薄力量幫助比他更需要幫助的人，捐出獎學金，讓愛的力量、善的循環，溫暖蔓延社會各角落。

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靈鷲山慈善基金會18日表示，黃浩翔的爸爸是換過2支心臟支架的重度殘障者，常出入醫院；菲律賓籍的媽媽腎臟不好，偶而還要回國照顧外婆。浩翔聽到爸爸說，有可能在他高中就會離開，他只能收拾起難過的淚水，盡早學習獨立。導師蔡玉玲問他怎能如此堅強？浩翔輕描淡寫的回答，不希望把悲傷帶給同學，勇敢承擔不屬於他這個年紀的悲傷，令人聞之鼻酸。

黃浩翔說，他最敬佩的人是爸爸，平日諄諄教誨都謹記在心，知道爸爸曾獲得善人捐了一顆完好無缺的心臟，奇蹟活至今日，一直非常感恩，希望取之於社會、用之於社會，當爸爸提議捐出獎學金，他爽快答應，希望能對得起普仁這個獎，也期盼善的漣漪可以持續擴散。

濃眉大眼的黃浩翔，個性獨立，平常在家幫忙摺衣服、整理環境；每天最早到校，協助保管教室鑰匙。喜愛數理的他，相當有想法，有感宇宙大而神祕，希望有朝一日成為科學家，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）工作，求學階段努力充實自己，課餘時間悠遊電子、電機領域，上網自學程式，特別喜歡涉獵相關領域的書籍。

「一念善心，捐出獎學金，見證小太陽的慈悲與溫暖。」桃園國中校長蘇品如重視品德、鼓勵同學樂觀積極向上。黃浩翔平實而深刻的生命故事，令人動容，是本屆全國普仁獎60位得主之一，將出席靈鷲山慈善基金會3月12日在新北市貢寮區福容大飯店福隆貝悅店舉辦的全國普仁獎頒獎典禮。