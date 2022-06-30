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台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，稱自己為「半新住民」，母親為越南人，父親是台灣人，與大部分在台出生的新二代不同，她是在越南出生6個月後，全家才跟著爸爸回台居住。

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

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黃宥樺身為老大的她和媽媽感情很好，從小就跟著媽媽到處參加新住民的相關活動，舉凡異國服裝走秀、母語歌唱比賽、到各類新住民學習活動，都有她們母女倆的身影，也激起她探索多元文化的興趣。

黃宥樺立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是大膽決定為自己走不一樣的路，她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，一邊學語言，一方面增廣國際見聞，為自己的外交夢想鋪路。

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

「我的媽媽是越南人！」，是黃宥樺小時候自我介紹的開頭詞，在她心目中媽媽是獨一無二的存在，從她兒時有記憶以來，她的母親就利用晚上時間至國小夜間讀書班學中文，認真苦讀，為的就是希望能夠親自教導小孩功課。從小就看著媽媽用功學習中文的背影，讓宥樺決定長大後也要好好的學習「越南語」，因此，在高中時便已通過IVPT國際越南語認證A2等級，日常的聽、說、讀、寫都難不倒她。

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

因為常聽媽媽分享小時候在越南的「野外求生日記」，像是上山摘水果、到海邊抓魚等日常，讓她很嚮往能有機會至越南母親的家鄉體驗；在國一升國二那年暑假，她報名了移民署的「新住民子女海外培力計畫」-國外生活學習體驗活動，如願以償地到越南生活2個月，跟母親的家人們相處、體驗不同的飲食文化、造訪歷史古蹟、參加當地的夏令營，最特別的是，還到媽媽的高中母校全程以越南語進行簡報，跟當地的學生交流，留下深刻又美好的回憶，她也暗自下決定，一定要再回越南生活，孝順的黃宥樺說：「希望能代替母親照顧家鄉的外婆~」令人相當感動。

▲今年6月剛從台南女中畢業的黃宥樺，立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，於是她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，為自己的外交夢想鋪路。（圖／記者林悅翻攝）

移民署南區事務大隊台南市第一服務站，也特別邀請黃宥樺擔任多元文化大使及協助校園反毒宣傳，透過年輕新世代的力量，傳達政府的各項施政理念，與宣導毒品的危害，呼籲青少年勿因好奇或受同鄉鼓吹而施用毒品，毀掉大好前程，也希望黃宥樺的成長經驗，能鼓勵更多的新二代，找到自我認同的價值，發揮優勢及潛能，為自己開創不一樣人生。

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