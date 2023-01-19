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兔年生肖「興、富、發」排行榜出爐！詹惟中旺宅運秘招放送

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲詹惟中解析2023金兔年生肖運勢，還教大家如何宅家開運。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

兔年各生肖在事業、愛情、財富的運勢如何？民眾又該注意居家風水哪些部分，才能夠在2023年鴻「兔」大展呢？且看人氣命理專家詹惟中的分析，掌握了運氣和宅運先機，就能在今年一路興、富、發，從年頭旺到年尾。

首先，詹惟中表示，2023是癸卯金兔年，癸為水而卯為木，以紫微斗數來說，「癸為破軍星化祿、太陰星化科」破軍代表土地改革、祿代表錢財，因此今年適合房地產買賣；太陰代表田宅、化科表示制度愈來愈嚴苛，「不過有法必有破，買賣房地產會受制度修正，但仍是一片看好」，詹惟中笑說有了好房子才有好桃花、姻緣跟人脈。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

至於十二生肖中哪幾個生肖運勢極佳呢？詹惟中表示，2023事業運最「興」旺的生肖前三名分別是羊、雞、豬。屬羊的人工作無往不利，能得到更多人幫助；屬雞的人在辛苦打拚過程中不入虎穴焉得虎子，運勢可期。另一個運勢值得期待的是與兔屬三合的生肖豬。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

最「富」有桃花運的生肖則是龍、牛、鼠，屬龍者有「長輩桃花」有機會談上年齡差距較大的戀情；屬牛者有「被動桃花」，會有很多人來主動示好追求；屬鼠者則會有「一夜桃花」，詹惟中表示這類肉身掛的桃花可多斟酌。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

財運大噴「發」的生肖為虎、馬、蛇，生肖虎左右逢源人脈好，借力使力無往不利；生肖馬可望得到家人肯定，可期待在家族企業中有好表現。至於生肖蛇則是靠頭腦發達，因為廣結善緣加上智慧，讓鈔票數不完。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

談及宅運，詹惟中直接走訪興富發建設實品屋，從室外的中庭、公設到室內的客廳、臥室，一次看完重要的居家格局風水，他表示今年是卯兔年，兔屬木而水木相生，因此中庭要百花齊放、花木茂盛，才能吸財納福；另外泳池藉由水的能量，讓社區住客外出好運連連、大發利市，帶來好桃花、好事業跟好財運；中庭挑高設計則能藏風納財。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

進入屋內，詹惟中首先提點客廳，客廳代表男主人氣色，沙發要有靠讓事業穩固牢靠，左青龍動、右側虎收，形成左右逢源最佳格局，明廳暗房再為風水加分。代表桃花愛情的臥室跟床也是居家風水重點，詹惟中表示，像興富發實品屋的擺飾讓床後無窗、床前沒對門，因此不會犯小人；床的兩側可以上下床代表玉帶又環圓，明亮的臥房象徵男主人事業一飛沖天，影響力無遠弗屆。

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

▲▼兔年,風水,詹惟中,興富發,宅運,2023開運。（圖／翻攝自影片）

最後詹惟中加碼送上風水增運妙招，那就是往東方向放上一棵綠色盆栽，綠木相生代表感情能開創出春意無限的好房事，能帶來夫妻和樂的好運勢。當生活過得舒適、品質考究時，運勢自然而然暢旺，家中當然「興富發」又揚眉「兔」氣。

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關鍵字：

兔年風水詹惟中興富發宅運2023開運

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