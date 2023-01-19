初一在家「這位置」放3天水　讓全家運勢旺整年

▲水對人體和風水都影響甚大。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

新年到來，不少人會想將家裡的擺設更新，希望能帶來新氣象。有超過51萬人訂閱的YouTube頻道「曉書說」就分享，初一至初三在家裡這些地方放一杯水，能讓全家好運旺整年。

「家裡這個地方放杯水，不僅能驅邪改運，還能救你一命」曉書說表示，一生中需要補充大量的水分，可見水的重要性，從風水的角度來看，水的地位也是不可替代的，只有水才能藏風聚氣。

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一、大門旁邊放杯水

風水上有山管人丁水管財之說，所以放在家中適當的位置會有催財的作用，最簡單又最快見效的方式，是在大門旁放水，因為大門開啟時，會把水散發之氣帶入屋內，也就是把財氣進屋的意思。

二、正北方放杯水

正北方在八卦當中被稱做坎宮，坎宮從人物上看管著中年人，從身體上看管著腎臟，今年六白武曲星飛臨正北，因六白屬金，在五行相生的原則下，可以在正北方擺放一杯水來催旺財運，尤其對文職以外的工作者最有利。

▲固定擺水在正確位置，能招來財氣。（示意圖／unsplash）



三、八字火旺放杯水

八字火旺指的是一個人的生辰八字出現巳午丙丁，這些五行火的天干或者地支，如果八字中出現眾多這些字，表示八字火氣旺，可以根據五行屬性來調節，在開會、談判交易的時候，在桌上放杯水能降下火氣。

四、床頭放杯水

有專家提示，如果保持在床頭放杯水的習慣，能幫助自己預防致命的疾病，第一杯救命水是在睡前喝，因為人在熟睡時，體內的水分會通過排尿、出汗、呼吸而丟失，會造成血液黏稠度升高等，第二杯救命水是在早晨時喝，可以排掉身體毒素，預防血栓等疾病。最好選用陶瓷杯裝水，因為頭部代表火的五行氣場，陶瓷杯中裝水則主安靜寧和。

五、電腦桌上放杯水

從《周易》學的角度來看，萬事萬物都離不開五行的作用，電腦在五行物品的劃分上代表火，人們每天長時間面對電腦會火氣過旺，在桌上放杯水就能降解。

提醒：民間信仰，僅供參考，切勿過度迷信。