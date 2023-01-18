▲兔年走春拜拜，桃園威天宮開放供信眾摸關印和關刀助升官發財

▲桃園威天宮「青龍偃月刀」已在關公家廟供奉了兩百多年，充滿了靈氣。（圖／擷取自桃園威天宮臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節期間除了家人吃團圓飯，親友相聚外，最重要的還有「走春拜拜」。供奉全東南亞最高關聖帝君神像的桃園威天宮、去年8月底大殿發生大火，幸來自山西運城關公家廟的鎮殿寶物-「青龍偃月刀」和「漢壽亭侯印」，在火災後奇蹟似的從大殿獲尋，過年期間特別開放供信眾摸關印、關刀，向關聖帝君祈求升官發財。

▲關公「漢壽亭侯印」是以關公家廟的千年鎮廟聖石雕刻而成。（圖／擷取自桃園威天宮臉書）

桃園威天宮創辦人李岳達18日表示，關聖帝君在民間有武財神之稱，威天宮鎮殿寶物-「青龍偃月刀」已在山西運城關公家廟供奉了200百多年，充滿了靈氣，摸關刀能讓您財運亨通、事業無往不利！關聖帝君的「漢壽亭侯印」代表「智慧和官運」，是以山西運城，關公家廟的千年鎮廟聖石雕刻而成，吸收了千年的天地靈氣，摸官印能讓您智慧增長、仕途順遂！

▲威天宮祖靈安座大典，信眾擠入大殿參拜。（圖／擷取自桃園威天宮臉書）

威天宮雖然於去年8月31日歷經了一場大火的考驗，然四個多月來，熱心助建的信眾絡繹不絕。威天宮於今年1月1日盛大舉辦「關聖帝君祖靈安座大典」，現場信眾們擠爆參拜大廳，同時也大排長龍為自己和家人點燈。

威天宮除了有一般的光明燈和太歲燈之外，由關聖帝君加持的財神燈更是一燈難求，另外由文昌帝君加持護佑的智慧燈，觀世音菩薩護佑的福祿燈也很搶手；而年輕人更是熱衷搶點桃花貴人燈和姻緣燈，主要因為威天宮也供奉月老星君，由於月老掌管世間人與人之間的緣分。請月老添增桃花運，可以讓民眾在工作和生活中都有好人緣，並結識貴人好友、拓展人脈、小人遠離。

同時，威天宮從初一到初五的新春團拜也將發送限量錢母，讓民眾從正月初一開始，一整個兔年好運旺旺發大財。