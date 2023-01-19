　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

▲▼ 紅包,別在長輩面前查看紅包金額。。（圖／記者王麗琴攝）

▲紅包禁忌不可不知！（示意圖／記者王麗琴攝）

記者曾筠淇／綜合報導

過年發紅包，這些禁忌不能不知道！先前旺好運風水命學老師楊登嵙就曾列出相關注意事項，避免民眾不小心觸霉頭，或被認為不禮貌。不過民間習俗僅供參考，切勿太過迷信。

一、使用全新的紅包袋

[廣告]請繼續往下閱讀...

有些人因為臨時需要紅包袋，就拿手邊已使用過的紅包袋再次送出，但舊紅包袋象徵「好運被拿走」，所以最好還是使用全新的比較好。此外，今年是兔年，若拿虎年、牛年、鼠年的紅包袋，更讓人一眼抓包不是新的。

二、紅包袋不能封口

被封起來的紅包袋有「封住財氣」的意思，所以千萬別封口；不過若是婚禮、葬禮則需要封住，代表「只會給一次」。

三、金額要雙數

只有喪禮才會包單數，不過要注意的是，4雖為雙數，但有「死」的諧音，所以也是一大禁忌。

四、要使用新鈔

如果使用舊鈔，會有喜氣或財氣已經減弱的意象。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲包紅包可用百鈔代替千鈔。（示意圖／記者陳俊宏攝）

五、包給晚輩的金額要一致

如果晚輩發現自己的紅包比其他兄弟姊妹還要少，可能會覺得長輩偏心，進而產生嫌隙。

六、包給長輩的紅包要每年增加

包給長輩的紅包稱為「添歲錢」，意在祝福對方長命百歲，所以連年增加會有增福添壽之意。

七、包給晚輩的金額不宜比長輩多

就算與晚輩的感情好，如果包得比長輩還要多，可能會衍生出晚輩出風頭，或是不給長輩面子的場面。

八、切勿在長輩面前開紅包

有些人會在收到紅包後，當場拆開看金額，但這個舉動其實非常失禮，所以家長最好先做好小孩的「行前教育」，以免給人不尊重的感覺。

▲▼紅包,春節,禁忌。（圖／記者王麗琴攝）

▲在長輩面前開紅包很沒禮貌。（示意圖／記者王麗琴攝）

九、勿將紅包錢對折

若紅包錢被折過，會有將財運、好運折半的意味。

十、勿單手收紅包

用單手接收物品本就不太禮貌，尤其是收紅包時，應該雙手接下並且向對方祝賀，才能展現出尊重的態度。

十一、勿讓紅包掉地

紅包如果不慎掉落，會有「漏財」的意味。

十二、紅包錢不可馬上花

收到紅包應該先放在枕頭下壓歲，初五過後再存到戶頭內。紅包是「發財金」，若直接花掉可能會漏財。

除了上述12大地雷外，其實還有另外2點可以注意。前者可以讓紅包更喜氣、有分量；後者則可依收紅包者需求來選擇。

一、百元鈔代替千元鈔

百元鈔是紅色的，比起藍色的千元鈔還要喜氣，而且使用百元鈔還能增加紅包的分量感，讓收禮者感受到更多福氣。

二、紅包直式正財、橫式偏財

倘若收禮者正在拓展事業，可以使用直式紅包袋；若想祝福收禮者中獎等，則可以使用橫式紅包袋，為對方帶來偏財運。

ET快訊
快訊／林書豪公布震撼喜訊！　「我和太太兩年前完成婚禮」
春節「寒流攪局」暴跌11°C！　最冷時段出爐
「朋友洗腎到死…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕：真的別再吃
快訊／快檢查！　9、10月千萬發票4張還沒領
內閣團隊春節期間「看守」　蘇貞昌總辭擬春節過後
「好市多快速通關」曝光！內行：別人排隊，我已回家開煮
館長被釘滿頭！　「後腦一大包」滲血照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

科長遭爆查國安軍情人員個資！健保署初步調查「有公務依據」

圓機師夢！長榮航空飛行學院「2／11招生說明」　訓練開課時間曝

聽故事就有機會領紅包！環保署推網路活動「總獎勵10萬元」

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚背後可怕內幕：真的不要再吃了

華航2月起「兩岸、香港、洛杉磯」再增班！台灣－上海每周15班

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

花蓮「湯」獲認證！2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

春節「寒流攪局」3段式變天！一天內「暴跌11°C」最冷時段出爐

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

科長遭爆查國安軍情人員個資！健保署初步調查「有公務依據」

圓機師夢！長榮航空飛行學院「2／11招生說明」　訓練開課時間曝

聽故事就有機會領紅包！環保署推網路活動「總獎勵10萬元」

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚背後可怕內幕：真的不要再吃了

華航2月起「兩岸、香港、洛杉磯」再增班！台灣－上海每周15班

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

花蓮「湯」獲認證！2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

春節「寒流攪局」3段式變天！一天內「暴跌11°C」最冷時段出爐

南港2022年唯一億元豪宅出爐　還為前屋主賺進1866萬大紅包

金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

萬海年終昨晚最後一分鐘入帳　依考績4-16個月不等、平均9個月

開箱4千萬新房！愛莉莎莎「超省裝潢費」曝光　便宜到網友起疑

3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

狠嗆「聞到味道就丟掉」爸今捧寶貝鼠手心疼　媽傻：誰要被丟？

朝聖《我的婆婆》電影場景！絕美梅花鹿大草原　還有可愛小鹿候車亭

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

街友的狗不是流浪狗　照片感動6萬人

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

春節連假僅1天回溫　初三寒流剩6℃

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

哪位YouTuber接業配卻不反感？網友狂推2人

更多熱門

相關新聞

消防節前夕　饒慶鈴送晚點慰問辛勞

消防節前夕　饒慶鈴送晚點慰問辛勞

台東縣縣長饒慶鈴於119消防節前夕18日晚間偕同消防局長管建興，前往消防局119救災救護指揮中心、台東大隊、特搜分隊、台東分隊及安檢分隊，慰勉基層消防、救災救護義消及防災義消辛勞，在寒冷夜晚送上暖心夜點慰勞值勤的每位同仁。同時轉致贈由全國義消總會長王金平、顧問郭台銘聯名為義消準備的「國泰民安 守護台灣」限量200元紅包。

春節購物不堵塞　防搶防竊警貼心

春節購物不堵塞　防搶防竊警貼心

集集警加強春節舉家外出居住維安+護鈔服務

集集警加強春節舉家外出居住維安+護鈔服務

春節期間　24小時為民服務不間斷

春節期間　24小時為民服務不間斷

2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

關鍵字：

紅包新鈔禁忌春節除夕

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

柯震東破相後首現身！縫30針解封

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面