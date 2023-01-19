紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

▲紅包禁忌不可不知！（示意圖／記者王麗琴攝）

記者曾筠淇／綜合報導

過年發紅包，這些禁忌不能不知道！先前旺好運風水命學老師楊登嵙就曾列出相關注意事項，避免民眾不小心觸霉頭，或被認為不禮貌。不過民間習俗僅供參考，切勿太過迷信。

一、使用全新的紅包袋

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有些人因為臨時需要紅包袋，就拿手邊已使用過的紅包袋再次送出，但舊紅包袋象徵「好運被拿走」，所以最好還是使用全新的比較好。此外，今年是兔年，若拿虎年、牛年、鼠年的紅包袋，更讓人一眼抓包不是新的。

二、紅包袋不能封口

被封起來的紅包袋有「封住財氣」的意思，所以千萬別封口；不過若是婚禮、葬禮則需要封住，代表「只會給一次」。

三、金額要雙數

只有喪禮才會包單數，不過要注意的是，4雖為雙數，但有「死」的諧音，所以也是一大禁忌。

四、要使用新鈔

如果使用舊鈔，會有喜氣或財氣已經減弱的意象。

▲包紅包可用百鈔代替千鈔。（示意圖／記者陳俊宏攝）

五、包給晚輩的金額要一致

如果晚輩發現自己的紅包比其他兄弟姊妹還要少，可能會覺得長輩偏心，進而產生嫌隙。

六、包給長輩的紅包要每年增加

包給長輩的紅包稱為「添歲錢」，意在祝福對方長命百歲，所以連年增加會有增福添壽之意。

七、包給晚輩的金額不宜比長輩多

就算與晚輩的感情好，如果包得比長輩還要多，可能會衍生出晚輩出風頭，或是不給長輩面子的場面。

八、切勿在長輩面前開紅包

有些人會在收到紅包後，當場拆開看金額，但這個舉動其實非常失禮，所以家長最好先做好小孩的「行前教育」，以免給人不尊重的感覺。

▲在長輩面前開紅包很沒禮貌。（示意圖／記者王麗琴攝）

九、勿將紅包錢對折

若紅包錢被折過，會有將財運、好運折半的意味。

十、勿單手收紅包

用單手接收物品本就不太禮貌，尤其是收紅包時，應該雙手接下並且向對方祝賀，才能展現出尊重的態度。

十一、勿讓紅包掉地

紅包如果不慎掉落，會有「漏財」的意味。

十二、紅包錢不可馬上花

收到紅包應該先放在枕頭下壓歲，初五過後再存到戶頭內。紅包是「發財金」，若直接花掉可能會漏財。

除了上述12大地雷外，其實還有另外2點可以注意。前者可以讓紅包更喜氣、有分量；後者則可依收紅包者需求來選擇。

一、百元鈔代替千元鈔

百元鈔是紅色的，比起藍色的千元鈔還要喜氣，而且使用百元鈔還能增加紅包的分量感，讓收禮者感受到更多福氣。

二、紅包直式正財、橫式偏財

倘若收禮者正在拓展事業，可以使用直式紅包袋；若想祝福收禮者中獎等，則可以使用橫式紅包袋，為對方帶來偏財運。