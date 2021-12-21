桃園蘆竹誠聖宮建廟50年　明起一連5天舉行祈安建醮大典

▲桃園市蘆竹區誠聖宮為迎接建廟50年，明22日起舉辦祈安建醮大典，籲請信眾參拜祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區誠聖宮為迎接建廟50周年，訂於明（22）日起至26日一連5天舉辦「辛丑年慶成祈安五朝建醮大典」，主任委員劉勝全表示，建醮大典搭設華麗醮壇、道士團科儀演行，還規劃系列活動以弘揚關聖帝君道義、宣揚傳統信仰文化，藉由建醮典禮祈求眾神保佑新冠肺炎疫情早日結束、消災除瘟，歡迎各方信眾共沐神恩。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮明（22）日起舉辦祈安建醮大典，廟方廣邀全省逾300尊神佛提供信眾參拜祈福。（圖／記者沈繼昌攝）

位於蘆竹區德誠聖宮22日起舉辦建醮大典，廟方設置天公壇，還廣邀全台各地逾300多尊神尊，包括恭迎北港媽、鹿港媽、新港媽、白沙屯媽等台灣四大媽祖，另還有艋舺青山宮靈安尊王、竹林山觀音寺觀音佛祖及各友宮廟、家府尊神，總計多達三百餘尊聖駕齊聚安座家府尊神齊聚安座，提供在地信眾參拜祈福。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮明22日起舉辦祈安建醮大典，主委劉勝全籲請四方信眾祈福參拜。（圖／記者沈繼昌攝）

主委劉勝全指出，這次建醮大典搭設華麗醮壇、道士團科儀演行，還以重金規劃系列活動弘揚關聖帝君道義、宣揚傳統信仰文化。另外，本月25日將於山腳夜市廣場舉辦「2021閩南傳統藝術巡演-台語歌曲三立超級夜總會」、26日在誠聖宮廟埕廣場舉辦「十鼓擊樂團-暮鼓朝聖」等大型文化展演、米食推廣品嚐等，另還舉辦摸彩，參拜信眾有機會將汽車與iPhone13等大獎帶回家。透過傳統民俗慶典讓更多信眾認識醮典背後象徵的文化意涵。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮明22日起舉辦祈安建醮大典，其中廟內一座神柱雕刻有60尊太歲，成為建醮大典一項特殊之處。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，劉勝全強調，這次建醮慶典，有2名信眾將家中逾百年的禮斗帶來廟裡參與大典祈福，廟中更有一項創新作法，過去60尊太歲要雕刻60尊神像，一年只輪值一尊神佛，60年才能輪到一次，這次則將60位太歲神尊全都刻在神柱上，輪值太歲再將掛牌放上神位，相當特別。

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