快訊／涉嫌逃漏稅19億！國泰洋酒發聲明：坦承錯誤

▲國泰洋酒涉嫌幫台中多家酒店逃漏稅，今晚發聲道歉。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

地檢署獲報國泰洋酒負責人劉姓男子和台中市多家酒店共同涉嫌逃漏稅，7年來高達19億元，日前動員上百名檢警發動兩波大規模搜索，第一波劉、張姓酒店業者羈押獲准後，第二波又有金錢豹張姓、連姓負責人遭檢方聲請羈押，其他包括海派等各商號負責人、會計及業務等被告14人，分別諭知具保2萬元至200萬元不等候傳，目前兩波搜索，有2人收押、2人聲押、24人交保，國泰洋酒在今晚首度發聲道歉。

▲國泰洋酒表示，坦承錯誤，引以為戒。（圖／國泰洋酒提供）



國泰洋酒在今（18）日晚間發出聲明表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐等事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。

中部最大洋菸酒經銷商「國泰洋酒」近日遭台中地檢署以涉嫌逃漏稅大規模搜索，劉姓董事長遭收押禁見，檢方從10日起就利用白天，分批搜索台中上百家酒店，包括金錢豹、海派集團等旗下酒店，無一倖免，業者不禁喊冤，跟國泰買了20多年的酒，逃漏稅早不辦晚不辦，選在過年前出手，擔心會影響生意，也讓酒店業者陷入一片風聲鶴唳。

國泰洋酒是台灣知名酒商，通路北到竹苗南到嘉義，擁有各大酒廠品牌的經銷權，以台中酒店為例，大多數是跟國泰購買。