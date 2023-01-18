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5歲女童放學遭外送員撞死！　他竟「拒叫救護車」繼續開去送餐

▲▼ 英國一名女童遭外送員撞死。（圖／Stoke on Trent Police）

▲ 英國一名女童遭外送員撞死。（圖／Stoke on Trent Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）發生一起悲劇，一名外送員駕駛休旅車，撞上一名剛下課的5歲女童，不但沒有馬上停下，甚至拒絕叫救護車並離開現場，女童則當場死亡。

根據《太陽報》，5歲女童米納爾（Minaal Salam）上完課後俱樂部（afterschool club）後離開的路上，遭駕駛休旅車的63歲外送員札卡（Istvan Zarka）撞上，噴上引擎蓋後隨著休旅車前進約3公尺，車子才停下。

當米納爾的父親阿卜杜斯（Abdus）抱著奄奄一息的女兒，札卡卻不願意幫忙叫救護車，逕自開車到1分鐘車程外的地點送外送，而米納爾後來被宣布當場死亡。

警官布萊爾斯福德（Matthew Brailsford）說明，當時阿卜杜斯站在路邊，來回注意左右來車4至5次，這時米納爾跨出一步，然後一輛車沿路開過來，但他們直到車子只剩30公分距離時才看到，米納爾接著就當場被撞上引擎蓋。

阿卜杜斯抱著女兒問札卡，「你撞了我女兒，可以幫忙叫個救護車嗎？」沒想到對方回答，「不要，走開」，接著就繼續往前開，留下焦急的父親一邊做CPR一邊呼救，經過20分鐘才有救護車抵達。

調查顯示，當時可能有另一輛車擋住這對父女和駕駛的視線，導致這場「無法避免」的碰撞。驗屍官指出，米納爾死於一場悲慘的事故，「無論如何這是一場意外」。

札卡當時車速雖未超過速限，仍被控危險駕駛致死、離開事故現場及沒有商業保險就開車上路，沒有馬上停車的指控後來則被撤銷。

米納爾的母親阿莉亞（Alia Anum Salam）悲痛萬分，「我無時無刻不想她，她非常可愛，會幫我買雜貨、做飯，她還喜歡烹飪」，「她想像爸爸一樣當醫生」，「這非常痛苦，我已經不是從前的我了」，「我不認為我是善良的，因為這件事發生在我身上，世界上已經沒有美好了。她還只是個孩子。」

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