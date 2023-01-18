不滿入獄期間妻被包養...關刀插嘴塞銅板奪命　桃園狠夫下場曝光

▲桃園市男子徐旻誼不滿21歲妻子在其入監時被包養，持木製關刀插入妻子口中奪命，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子徐旻誼於2021年7月出獄後，因為得知妻子在其入獄期間被人包養，兩人發生口角，不顧幼子在場，憤將妻子壓制在客廳地板徒手痛毆，再以木製關刀插入妻子嘴中，後來再以銅錢塞入嘴中，造成妻子當場傷重慘死，員警到場時徐辯稱，妻子「中邪」，自己只是想救她；桃園地院合議庭審理後，今天下午依殺人罪將他判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。

桃園地院判決指出，25歲的徐旻誼曾因案入獄服刑，2021年7月間出獄後不久，當年7月10日下午4時許返回八德處住處探視21歲的曾姓妻子與幼子，當天深夜零時許，徐查看妻子手機相簿，發現竟與其他男子合照，詢問後得知妻子在其入監服刑期間被包養，二人發生爭執，徐突然暴怒，不顧幼子在現場，將妻子壓制在客廳地板上，徒手毆擊其胸腹部、頭臉部，並持放置在電視櫃旁長約23公分之木製模型關刀及除塵紙滾筒，戳擊妻子胸部，還以妻子手上戒指扳成直線狀刮刺其額頭，再將關刀插入妻子口腔，還以祭拜用銅錢幣塞入口內。

▲桃園市男子徐旻誼於2021年7月間狠心殺害妻子，事後被八德警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

曾妻遭徐痛毆後造成全身多處傷勢，徐還不罷手，接著徒手壓迫其頸部，使其頸部皮膚呈褐黃色皮革化、頸部皮下軟組織裂傷出血與骨折等傷勢，曾妻因外傷出血與肺內吸入血液、窒息當場慘死，八德警方據報趕抵現場時，發現21歲曾女僅穿內衣褲倒臥血泊中已死亡，徐男則呆坐一旁，辯稱妻子「中邪」，自己只是「想救她」等語，警方將徐依家暴殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

徐男在地院審訊時，其辯護人辯稱因曾妻施用毒品咖啡後抽搐，才以關刀、銅錢幣塞入被害人口腔，防止被害人咬舌，並無毆擊等行為。

法官審酌，徐男對於被害人飲用毒品咖啡後發生抽搐的時間，先後說法差距甚遠，根據證人即被害人之母親與姊姊指稱，被害人在她們離開住處前之精神狀況，被害人身體各部位血跡鑑定結果，認定死者在遭被告持關刀、銅錢幣等物插刺至其口腔內時，並沒有因為吸毒而抽搐，而直接的致死原因是徐所造成。

法官認為，徐男與被害人為夫妻，共同育僅2歲之幼子，僅因不滿被害人在其入監服刑期間之異性交往狀態，不顧幼子在旁目睹，利用其性別身形、力氣優勢，持多種物品為本案殺人犯行，致被害人傷勢遍布頭、臉、胸腹部多處、傷痕累累、肋骨骨折，造成被害人致命傷勢，可見被告行兇時之力道極強、殺意甚堅，對幼子造成之心理創傷實屬重大，足認被告手段極其殘忍，且惡性重大，冷血行徑實令人髮指，犯後否認犯行且態度不佳，雖表示有意與被害人家屬調解，然對家屬所提條件竟表示需與家人討論，難見有負責賠償責任，彌補家屬所受傷害之悔意。

法院合議庭根據公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）之規定，考量被告因感情因素，未能克制自己衝動而起殺機，尚難認被告所為已屬公政公約所謂「情節最重大之罪」，必須處以死刑以永久與社會隔離，審結依殺人罪量處無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。