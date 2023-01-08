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妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

發現家人價值觀扭曲該怎麼辦？一名女網友表示，近來發現妹妹經常穿戴名牌，日前一起出去吃飯，對方還堅持要請客，一問之下才知道對方被多名男子包養，且價值觀已經崩壞，席間不僅嫌棄她打扮寒酸，還諷刺說「妳跟我像一點，就不用領28K了」，讓她當場傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，她和妹妹差2歲，2人從小經常被比較，妹妹因為成績比較差，總是會被長輩說幾句，所以長大後對她敵意很深，高中時曾陷害過她，直到大學也會在家庭聚會中酸言酸語，或是拿身材外貌和她做比較。但她都不在意，認為對方是因為生活過不好，才會跑來指指點點。

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原PO表示，妹妹近來快要大學畢業，生活過得卻越來越富裕，不僅開始使用專櫃保養品，還穿戴名牌衣物和香水，可是以爸媽給的零用錢來看，根本不可能買得起，也看不出對方有在打工的跡象。之後某天妹妹請她吃飯，席間還不停羞辱她「打扮窮酸、不會化妝、交不到男朋友」，她便反問「那你現在有男朋友嗎？」未料對方馬上藏不住喜悅，說「有啊，還好幾個呢，一堆人排隊送我禮物呢」。

原PO這才知道妹妹是被好幾個男人包養，對方還說「劈腿又怎樣，反正他們只要負責包養我就好了，其他事都不會讓他們知道」，下秒甚至上下打量她說，「妳要是跟我像一點，應該現在也不用領28K吧」。她聽到後瞬間傻了，明明爸媽都是老實的公務員，且2人在同一個家庭長大，不知道為何妹妹會變成這樣，「難道是小時候被拿來比較太多？」不知道到底要不要出手救對方。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲原PO不知道要不要救妹妹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後紛紛表示，「觀念已經跟妳不一樣了，關係沒多好也不用理她了，反正也改變不了她，她的人生她自己負責囉，至少她過的開心，不會害到你們就好」、「價值觀已經壞掉了」、「整組壞掉沒救了，心態歪的人很少會存錢，她沒有目標只是單純想爽的話，下場會很慘，這樣等她接近30歲好日子就會過完了」、「跟父母講一下可能比較好」、「這是她自己選的路，妳可以跟她提醒後果」。

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