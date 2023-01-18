　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

▲▼北京,疫情,出租車,外送員,快遞員。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸快遞員成為「後疫情時代」最吃香行業之一。（圖／記者任以芳攝）

任以芳／綜合報導

疫情過後，大陸各行業開始重新招聘人工，大陸人力資源和社會保障部今（18日）發布2022年第四季度「最缺工」的100個職業排行。根據排行，營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員等名列前十，其中網約快遞員、物流類快遞員最搶手。

陸媒《人民網》報導指出，大陸2023最搶手工作，分別是營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員、商品營業員、家政服務員、保潔員、保安員、包裝工、車工。

報導稱，與2022年第三季度相比，製造業缺工狀況持續，汽車行業相關崗位缺工較為突出，「汽車零部件再製造工」「工程機器人系統操作員」「汽車工程技術人員」等職業新進排行，「汽車生產線操作工」位列排行前十。

「後疫情時代」大陸最熱門行業還有快遞物流行業，用人需求明顯增加。像是採購員、郵件分揀員、快件處理員、裝卸搬運工、網約配送員、快遞員、等職業缺工程度加大，平均月薪近1萬多人民幣，換算4萬多台幣一個月。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲大陸工信部指出，2023預期工業經濟增長態勢和格局沒變，長期向好的基本面穩固。（圖／CFP）

另外，大陸國務院新聞辦今舉行2022年工業和訊息化發展情況新聞發布會。大陸工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍表示，「2022年工業經濟面臨的國內外環境還是比較嚴峻複雜，但總體來看，回穩向好態勢保持住了，沒有變。」

他進一步說，去年規上增加值同比增長3.6%。一季度是高位開局，態勢非常好，到了4月份大幅下滑，5月份後又開始回升，波動比較大。四季度受疫情擾動，下行壓力加大。

田玉龍看好2023年，儘管外部環境依然複雜，大陸工業領域發展面臨三重壓力較大。等體來看，增長態勢和格局沒有變，長期向好的基本面是穩定、穩固。隨著大陸市場主體活力、居民消費潛力和產業升級動力有效釋放，工業經濟穩步回升態勢保持不變，將為宏觀經濟大盤提供有力支撐。

ET快訊
烏克蘭直升機墜毀「基輔陷火海」　釀18死29傷
快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　負責人50萬交保
菜鳥空服員上班第1天就出包！飛機起飛「1動作」秒噴187萬
不滿妻子被包養！他關刀插嘴塞銅板奪命　下場慘曝
獨／殺已婚牙醫男友　小三抄佛經懺悔：他一直告訴我會離婚娶我
淫師「音樂課輔導」10多名女學生！　性愛片誤發群組
陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

陸去年GDP成長未達標！　發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

涉案贓款232億元！　香港史上最大「洗黑錢」案告破

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

大陸全國政協新增「環境資源界」　成員85人排名第9

「IP控制權」談不攏暴雪拆夥網易　網易控訴：無法接受不平等條約

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

陸去年GDP成長未達標！　發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

涉案贓款232億元！　香港史上最大「洗黑錢」案告破

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

大陸全國政協新增「環境資源界」　成員85人排名第9

「IP控制權」談不攏暴雪拆夥網易　網易控訴：無法接受不平等條約

獨／騎士型YouTuber車禍！14萬黃牌擊落直行車　認「我大意了」

盤點女星神秘刺青更有魅力！韓韶禧腰間藏圖騰　Nana佈全身最震撼

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

張惠妹放假2周回台東　高雄開唱前突無預警宣布喜訊！

生菜vs.熟菜誰營養？解答曝　這1種更能「預防心血管疾病死亡」

BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

《婆婆》鍾欣凌感謝月老賜老公　重回「霞海城隍廟」捧神像祈福

淡水「天元宮櫻花」開了！免費租提燈、花傘　新北第一櫻開5成

俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

大陸熱門新聞

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

人妻大掃除驚見夫藏私房錢　笑到扶床

妻打麻將「肉償賭債」徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

勞斯萊斯當婚車！撞石墩成爛鐵...天價維修費曝

9秒淫片外流　女網紅回應了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

賭場大亨「洗米華」重判18年！ 致官方少收310億稅金被控289項罪

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子「醜到被下架」已開始拆除　

服務生把清潔劑當「柳橙汁」一家7人喝下送醫搶救

衝南韓整形！20多歲陸女無法呼吸慘死手術台

勞斯萊斯當婚車撞成爛鐵畫面曝…內行人洩天價維修費

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

更多熱門

相關新聞

陸裸露網紅難過年

陸裸露網紅難過年

大陸過春節前夕，中共中央網信辦今（18日）宣布，即日起開展為期1個月的「清朗·2023年春節網路環境整治」專項行動。工作目標專門整治飯圈文化、打造酒店媛、景點媛、雪媛、農媛、外賣媛等各類低俗人設，網路詐騙等亂象，嚴防春晚節目有心人士挑撥輿論，全面凈化網路生態。

陸發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

陸發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

老師變貪官600元也收！

老師變貪官600元也收！

南航空姐錄取率不到3％

南航空姐錄取率不到3％

特斯拉全球降幅一覽

特斯拉全球降幅一覽

關鍵字：

大陸快遞員

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面