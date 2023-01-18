2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

▲大陸快遞員成為「後疫情時代」最吃香行業之一。（圖／記者任以芳攝）

任以芳／綜合報導

疫情過後，大陸各行業開始重新招聘人工，大陸人力資源和社會保障部今（18日）發布2022年第四季度「最缺工」的100個職業排行。根據排行，營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員等名列前十，其中網約快遞員、物流類快遞員最搶手。

陸媒《人民網》報導指出，大陸2023最搶手工作，分別是營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員、商品營業員、家政服務員、保潔員、保安員、包裝工、車工。

報導稱，與2022年第三季度相比，製造業缺工狀況持續，汽車行業相關崗位缺工較為突出，「汽車零部件再製造工」「工程機器人系統操作員」「汽車工程技術人員」等職業新進排行，「汽車生產線操作工」位列排行前十。

「後疫情時代」大陸最熱門行業還有快遞物流行業，用人需求明顯增加。像是採購員、郵件分揀員、快件處理員、裝卸搬運工、網約配送員、快遞員、等職業缺工程度加大，平均月薪近1萬多人民幣，換算4萬多台幣一個月。

▲大陸工信部指出，2023預期工業經濟增長態勢和格局沒變，長期向好的基本面穩固。（圖／CFP）

另外，大陸國務院新聞辦今舉行2022年工業和訊息化發展情況新聞發布會。大陸工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍表示，「2022年工業經濟面臨的國內外環境還是比較嚴峻複雜，但總體來看，回穩向好態勢保持住了，沒有變。」

他進一步說，去年規上增加值同比增長3.6%。一季度是高位開局，態勢非常好，到了4月份大幅下滑，5月份後又開始回升，波動比較大。四季度受疫情擾動，下行壓力加大。

田玉龍看好2023年，儘管外部環境依然複雜，大陸工業領域發展面臨三重壓力較大。等體來看，增長態勢和格局沒有變，長期向好的基本面是穩定、穩固。隨著大陸市場主體活力、居民消費潛力和產業升級動力有效釋放，工業經濟穩步回升態勢保持不變，將為宏觀經濟大盤提供有力支撐。