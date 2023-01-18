陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

▲大陸網信辦嚴查雪媛、農媛 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸過春節前夕，中共中央網信辦今（18日）宣布，即日起開展為期1個月的「清朗·2023年春節網路環境整治」專項行動。工作目標專門整治飯圈文化、打造酒店媛、景點媛、雪媛、農媛、外賣媛等各類低俗人設，網路詐騙等亂象，嚴防春晚節目有心人士挑撥輿論，全面凈化網路生態。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，大陸網信辦專項行動開展時間為即日起至2月底，具體整治有六大方面。首先第一方面，針對持續治理「飯圈」文化，密切注意春節晚會、春節檔影視作品有關情況，整治借機挑唆粉絲群體互撕謾罵、攻擊對立。嚴防「飯圈」問題向體育、電競等其他領域外溢。

▲大陸網友春節期間看不到炫富影片。（圖／翻攝每日經濟新聞）

報導稱，二是加強春節期間娛樂明星網上訊息規範管理，防止緋聞八卦、隱私爆料等占用公共平資源。三是嚴禁網站平臺借春節活動新設針對明星個人的榜單評選，不得變相誘導應援打榜。四是集中整治各類「不良」問題，嚴肅處置存在炒作劣跡行為史、刻意扮醜等問題的「網紅」博主，查處炫耀服刑經歷、美化服刑生活的所謂「勵志網紅」。

第二方面，嚴肅查處網路炫富、宣揚暴飲暴食。集中清理「天價年夜飯、年終獎」「瀑布式壓歲錢」「巨額紅包」頂級豪宅」「天價彩禮」等刻意炫耀奢侈生活的圖文影片訊息，不得惡意炒作隱形炫富、故意攀比。二是排查處置刻意展示春節期間暴飲暴食、大吃大喝畫面，宣揚鋪張浪費的訊息。

第三方面，嚴查網絡賭博、網絡詐騙等違法違規行為。一是持續清理賭博引流信息，堅決關閉春節期間組織賭博交易的違法網站平台，利用遊戲變相從事網路賭博行為。二是從嚴整治借「春運紅包補貼」「春節集福」「有償轉讓福卡」等網路詐騙。

▲大陸網信辦嚴查穿著暴露的網紅 。（圖／翻攝 百度）

第四方面，加大封建迷信和不良現象整治力度。一是持續清理鼓吹炒作封建迷信陋習的帖文、視頻訊息。二是嚴管借低俗著裝、露骨動作等方式，打造酒店媛、景點媛、雪媛、農媛、外賣媛等各類低俗人設，進行炒作引流的問題。

第五方面，嚴管網路欺淩、沈迷等問題，加大未成年人保護力度。集中清理欺淩惡搞未成年人，或者誘導其從事危險動作的視頻內容，持續整治利用「網紅兒童」牟利等問題。嚴管利用兒童智能設備、網路遊戲、遊戲直播向未成年人傳播色情低俗、血腥暴力訊息等問題，預防未成年人尤其是農村留守兒童沈迷網絡。

第六方面，深入整治虛假信訊息等問題，防止渲染灰暗情緒。一是重點整治春節期間涉經濟民生、食品衛生、安全事故等領域造謠傳謠行為，及時澄清事實。二是持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止誤導公眾，造成社會恐慌。三是從嚴查處炮製年終催債討債、破產倒閉、哭窮賣慘等虛假情節，借演繹情感糾紛、有悖家庭倫理等低俗庸俗劇情，誘騙網民打賞消費等問題。

網信辦要求，各地網信部門和網站平台緊盯首頁首屏、熱搜榜單、熱門話題、熱點推薦、PUSH彈窗、信息流、評論等環節，加強春節期間值班值守，加大處置力度，嚴肅查處一批違法違規網站平台、帳號以及相關MCN機構，一律嚴查到底。