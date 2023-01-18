陸去年GDP成長未達標！　發改委喊話：有能力推動今年整體好轉

▲大陸國家統計局17日公布去年GDP按年增長3.0％。圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸去年GDP僅成長3%，未能達到先前設定的5.5%目標，顯示經濟較原先預期的情況差。不過，大陸國家發改委今（18）日召開記者會喊話稱，從各地兩會情況來看，31個省區市中有29個將今年經濟增長預期目標定為5％左右甚至更高，有信心、有能力、有條件推動今年經濟持續回升和整體好轉。

大陸發改委國民經濟綜合司司長袁達表示，「今年經濟發展面臨的形勢依然覆雜嚴峻，外部環境動蕩不安，對我國經濟的衝擊影響加深，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。」但袁達指出，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，推動經濟整體好轉的積極因素明顯增多。

對於今年將如何擴內需，袁達認為，將著力紮實推動生活服務消費有序恢復，多管道增加城鄉居民收入，特別是提高中低收入居民的消費能力，改善消費環境和條件，全面促進消費提質升級。具體而言，要支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費，培育線上線下融合等新型消費，著力滿足居民個性化、多樣化、高品質的消費需求。

袁達進一步表示，要著力擴大有效投資。堅持「項目跟著規劃走」，有力有序推進「十四五」規劃102項重大工程實施，加強經濟社會發展重點領域重大項目建設。透過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設。

他強調，要繼續用足用好推進有效投資重要項目協調機制的經驗做法，統籌用好中央預算內投資、地方政府專項債券、政策性開發性金融工具、結構性貨幣政策工具、製造業中長期貸款等資金，強化要素保障。

此外，發改委政策研究室主任金賢東表示，將從利用外資、境外投資、全口徑外債管理等方面，進一步做好對外開放有關工作，提升貿易投資質量和水準。

金賢東稱，隨著各地疫情高峰過去，生活中的「煙火氣」正在迅速回歸，生產秩序正在逐步恢復，近期交通運輸、文化旅遊、餐飲住宿等領域快速回暖，國內外各方面對中國大陸經濟發展信心明顯增強。從各地「兩會」情況看，31個省區市中，有29個將今年經濟增長預期目標定為5%左右甚至更高。