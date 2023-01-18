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長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

▲▼長榮航空推出鴻運年菜。（圖／長榮）

▲今年除夕長榮航空為台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙旅客，準備了國際廚界教父黃清標大師獨家設計的譚府官宴餐點。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

農曆新年即將到來，長榮航空為迎接春節旅遊潮，特別於機上打造豐富的年菜佳餚，除夕當天搭乘由台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的旅客將可品嚐美味菜色。另長榮也於新春期間在機艙內張貼春聯，並且提供旅客新春小禮及年節糖果，營造年節氣氛。

長榮航空在今年的年菜當中，為台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙旅客，準備國際廚界教父黃清標大師獨家設計的譚府官宴餐點，呈現以湘菜為基底、鮮香味濃為特色的精緻料理。

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主菜「譚府糯米八寶雞」由精緻雞腿排搭配糯米八寶飯沾上秘製醬汁而成的經典菜餚，搭配長榮航空與 WAT聯名「四季金桔雞尾酒」作為主菜佐餐酒，芬芳迷人的台灣四季春，搭配清新金桔香氣，取其大吉大利的新年祝福。

開胃美饌則是以鹹酸梅泡製鮮嫩番茄配以手撕龍蝦及新鮮水果，口感佳且醒胃的「譚府鮮果茄杯麻醬龍蝦」、湯品則是補身聖品「譚府干貝羊肚菌花膠羹」及甜點「譚府珍寶燉蓮子」，採用台灣在地農產品所製成五彩斑斕的各式小湯圓，口感軟Q，營養豐富，象徵事事如意，圓圓滿滿。

▲▼長榮航空推出鴻運年菜。（圖／長榮）

▲▼除夕搭乘長榮航空台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班豪華經濟艙及經濟艙的旅客，就能享用象徵年年有餘的糖醋魚及香氣濃郁的桂圓核桃滿福糕。（圖／長榮）

▲▼長榮航空推出鴻運年菜。（圖／長榮）

搭乘豪華經濟艙及經濟艙的旅客也可享用象徵年年有餘的佳餚「糖醋魚」，魚肉口感鮮嫩，搭配酸甜可口醬汁，是一道闔家喜愛的佳餚；甜點搭配「桂圓核桃滿福糕」內含香氣濃郁的桂圓果肉和核桃顆粒，祝福搭機旅客們五糓豐登、步步高升。

為了讓旅客感受到春節氛圍，特別於年節期間在機艙內播放 Hello Kitty 春節登機影片，張貼春聯及將頭墊紙更換為新春賀歲版，同時提供應景年節糖果及餐巾紙。

▲▼長榮航空推出鴻運年菜。（圖／長榮）

▲長榮航空提供除夕及大年初一台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班全艙等旅客星球工坊應景爆米花「發-提拉米蘇爆米花」及「財-岩燒海苔爆米花MIX米菓」。（圖／長榮）

▲▼長榮航空推出鴻運年菜。（圖／長榮）

▲為了讓旅客感受到春節氛圍，長榮航空特別於年節期間在機艙內張貼春聯及提供新春頭墊紙、餐紙巾；除夕至初二，亦特別準備印有生肖兔的Hello Kitty紅包袋，提供予台灣出發搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及豪華經濟艙的旅客。（圖／長榮）

除夕及大年初一於台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班全艙等提供星球工坊應景爆米花「發-提拉米蘇爆米花」及「財-岩燒海苔爆米花MIX米菓」。

除夕至初二，亦特別準備印有生肖兔的Hello Kitty紅包袋，提供予台灣出發搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及豪華經濟艙的旅客，祝福旅客們新年恭喜發財，吉祥如意。

長榮航空為追求更優質的服務，提供台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙旅客「網路預選餐-新纖肉」，選用國際餐飲巿場上最熱門的”Plant-Based Meat”並將在地食材融入於餐點中。廚師發揮巧思加入植物五辛調味增添風味性。

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