快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連9天降！中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增20768例本土個案，另增263例境外移入，確診個案中新增26例死亡。死亡個案當中最年輕為4歲大男童，染疫之後併發腦炎死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,768例本土病例較上週三少4,477例，減少約17.7%。個案分布為新北市(4,363例)，臺中市(2,461例)，桃園市(2,411例)，臺北市(2,386例)，高雄市(2,361例)，臺南市(1,733例)，彰化縣(819例)，新竹縣(604例)，苗栗縣(575例)，新竹市(552例)，屏東縣(413例)，雲林縣(360例)，基隆市(333例)，宜蘭縣(304例)，南投縣(273例)，嘉義縣(231例)，花蓮縣(177例)，嘉義市(168例)，臺東縣(106例)，金門縣(84例)，澎湖縣(46例)，連江縣(8例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心1/18公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月9日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於今年1月7日至1月15日。

今日新增1例特殊死亡個案，為4歲男童，具慢性腎病史，未接種新冠疫苗，1/9開始有發燒、嘔吐、腹瀉、全身無力等症狀，1/10因意識改變至急診，檢查新冠快篩及PCR均陽性確診，並有上消化道出血情形，頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，診斷腦炎收住加護病房治療，因腦部發炎水腫病況惡化不幸於1/13過世，死因為新冠病毒感染併腦炎。

▲指揮中心1/18公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/18說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增263例境外移入個案中，為178例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年1月17日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/16陽性率。（圖／指揮中心提供）