為了叫傳播！台中KTV醉客鬧事撂人　伸手對警「孬比中指」GG了

記者許權毅／台中報導

台中市西區一間KTV今（18）日凌晨3時許傳出聚眾鬥毆事件，一名30歲陳男與26歲林女、33歲陳男酒後發生衝突，雙方疑似為了「叫傳播」產生口角，進而演變成肢體衝突，警方獲報後派遣快打部隊控制現場，雙方表示要自行和解，不料陳男又打電話找來4人叫囂助陣，警方立刻壓制，並帶回4人依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲台中西區某KTV今（18）日傳出酒客鬧事，被依聚眾鬥毆送辦。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



另一方面，部分「沒動手」的鬧事者，離開時還囂張對警方比中指，警方表示檢視完影像後，將依法處理。

事發在18日凌晨3時50分，台中知名KTV內發生酒醉客人口角衝突，雙方越吵越兇，甚至開始動手，店家怕事態擴大趕緊報警處理，現場員警不敢大意，也通報快打部隊前往支援，抵達現場後要求鬧事民眾蹲地，其中還有人大喊「現在怎麼了？」嚇傻，雙方衝突起因疑似是「叫傳播妹」起衝突，但警方並未證實，僅表示是酒後糾紛。

警方到場控制現場後，雙方表示要自行調解，但員警尚未離開時，陳男就打電話給林男等4人前來助陣，雙方又再度動手動腳，警方立即實施保護管束，並且將現場鬧事等4人帶回偵訊，訊後依照刑法妨害秩序罪帶回偵訊。

至於現場有一批鬧事男子，雖然未動手，但被警方要求離開現場後，卻在離開之時先大喊「感謝執法！」後座男在窗戶縫偷偷伸出手「比中指」，被員警看見上前喝斥一事，警方表示，將調閱現場影像依法處理。