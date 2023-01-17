獨／調解庭是宋晉賢喊卡！小甜甜律師說話了　曾致電想破鏡重圓

▲小甜甜律師在得知宋晉賢取消調解庭後，曾致電盼能破鏡重圓。（圖／翻攝自臉書／小甜甜 張可昀）

記者莊智勝／台北報導

藝人小甜甜(張可昀)與老公宋晉賢爆發婚變，風波也掃向牧師宋逸民所屬的教會「藝起發光」，連日登上媒體版面，引發社會輿論沸騰。據悉，2人的離婚官司是來真的，原本昨(16日)下午要開首次調解庭，但2人卻未到場，該庭也因此取消；小甜甜委任律師向《ETtoday新聞雲》透露原因，指出是宋晉賢致電取消調解庭，表示「還要再想想！」

《ETtoday新聞雲》掌握，小甜甜與宋晉賢原昨日下午召開首次調解庭，但在開庭前卻突然喊卡，且原因不明，循線聯繫宋晉賢後並未獲得正面回應。

稍早小甜甜委任律師曝光調解庭取消原因，指出是宋晉賢上周突然致電到法院，表示「需要再想一想」，並開口取消調解庭；小甜甜方得知後，有試圖與宋聯繫，希望有機會可以再試試，可見小甜甜積極想與丈夫「破鏡重圓」，但宋卻未接電話、多日來也未回電。

小甜甜與宋晉賢召開的調解庭俗稱「強制調解」，並非強迫當事人調解，而是根據《家事事件法》第23條規定，屬於「調解前置」的案件類型，當事人在訴請離婚以前，須先進行調解程序才合法。 即便當事人不主動聲請調解，而是直接起訴，法院也會在進行真正的審判程序以前會先進行調解程序；換言之，若2人真起心動念要離婚，調解庭就是訴請離婚前的必經程序。

▼小甜甜與宋晉賢爆發婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／sung_xian）