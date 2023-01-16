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離婚女帶5孩子「嫁重逢初戀」：想替他再生1個　家暴前夫竟鬧上門

▲▼43歲離異女帶5個孩子嫁給未婚初戀男:想給他再生一個。（圖／翻攝自上游新聞）

▲43歲五寶媽離婚「嫁重逢初戀」，隔天前夫竟上門鬧到警察到場。（圖／翻攝自上游新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

河南省周口市一名43歲時姓女子4年前與前夫離婚，今年1月帶著與前夫生的5個孩子嫁給了重逢初戀，由於她結婚時曾經在抖音分享喜訊，讓她這一段特別的婚姻引發網友熱議。時女表示，她重逢初戀時一度想放棄，害怕會成為對方的負擔，直到老公的關心與誠意感動了她，讓她徹底放下包袱答應求婚。

根據大陸《上游新聞》報導，時女今年1月11日帶著與前夫生的5個孩子嫁給了初戀程姓男子，並把結婚的過程拍成影片上傳抖音，還配上文字「謝謝你，陪我和孩子，千言萬語都在心裡，你對我真好，我感覺我好幸福」，讓她這一段特別的婚姻引發網友熱議。

時女13日受訪時表示，她與前夫生了5個孩子，前面4個都是女兒，最小的兒子年僅7歲，當初在懷大女兒時，前夫就開始對她家暴，她一直都默默忍耐著，直到4年前經法院判決離婚，5個孩子都跟著她一起生活。

▲▼43歲離異女帶5個孩子嫁給未婚初戀男:想給他再生一個。（圖／翻攝自上游新聞）

▲時女表示，5個孩子目前都接納了程男。（圖／翻攝自上游新聞）

時女表示，她離婚後不久，意外與程男重逢，程男是她的初戀，兩人當初本打算結婚，但她的家人認為，程男家庭條件不好，所以一直不同意，兩人最終分手收場，後來雙方也斷了聯繫，她23歲時嫁給了前夫，程男則一直沒有結婚。

時女說，她被程男求婚時，一度猶豫想放棄，因為她還帶著5個孩子，害怕會成為對方的負擔，但程男的誠意感動了她，也視她的孩子如己出，對她也是十分體貼，讓她徹底放下包袱，「我不嫁他要嫁誰，這是愛情！」

時女透露，她5個孩子目前都接納了老公（程男），但她仍想替老公再生一個，只是老公心疼她一直不同意。

時女的前夫在時女結婚後的第2天突然找上門，甚至鬧到警方到場調解。時女的前夫聲稱，他沒有家暴，也沒有上門鬧事，只是去探視孩子，揚言未來會通過訴訟，拿回孩子的撫養權，「她過她的，我過我的，我現在就是想要回孩子的撫養權！」

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