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獨／離婚官司來真的！小甜甜、宋晉賢調解庭喊卡　年後正面交鋒

▲宋先生說自己身心俱疲。（圖／翻攝自Instagram／sung_xian、FACEBOOK／小甜甜 張可昀）

▲宋晉賢與小甜甜爆出婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／sung_xian、FACEBOOK／小甜甜 張可昀）

記者莊智勝／台北報導

藝人小甜甜(張可昀)與老公宋晉賢爆發婚變，家務事不但登上媒體版面，就連牧師宋逸民「藝起發光」教會也被捲入風波中，遭外界群起撻伐。而小甜甜與宋晉賢目前已經決定打離婚官司，原本2人預定昨(16日)下午召開首次調解庭，但卻突然喊卡，雙方均請假未到，調解庭因此取消，預計年後將會正面交鋒。

小甜甜日前發文，透露111年9月就遭到小13歲的老公宋晉賢家暴，為此還申請保護令；而2人所屬教會「藝起發光」牧師宋逸民因含蓄指稱小甜甜「私生活有極大的問題」，因此遭到外界砲轟，意外捲入婚變事件中。

宋逸民11日在臉書PO出千字長文，難過表示明明把小甜甜當家人，卻因此事被傷得體無完膚，名譽全毁，甚至被冠上邪教、神棍，可說是身敗名裂；宋逸民自認盡力調和小甜甜夫妻衝突，「試問又會有誰會希望他們夫妻感情破裂，鼓勵他們要不要再給對方一次機會，而這也就是為什麼後來，當我們大家明明都看到他們彼此相愛，感情依舊，出雙入對，但事後當我們又突然得知，甜甜竟然欺騙了我們，私下仍然進行各項法律訴訟，來解決他們彼此夫妻關係的時候，我們大家會這麼的痛心和震驚。」

▲▼ 宋逸民。（圖／記者湯興漢攝）

▲宋逸民「藝起發光」教會也受到波及。（圖／記者湯興漢攝）

對此，小甜甜經紀人先前也回應，「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的，現在能做的就是把這段婚姻關係去處理及面對，目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家！」

小甜甜與宋晉賢離婚官司原於昨日下午召開首次調解庭，但雙方卻突然請假未出席。《ETtoday新聞雲》記者嘗試詢問請假原因，但至截稿雙方均未正面回應；小甜甜經紀人則表示，不清楚為何改期，但一切已進入司法程序。據悉，2人的離婚官司是「來真的」，但昨調解庭臨時喊卡，這樁難解的家務事將「拖過年」，預計年後才會正面交鋒。

▼２人昨離婚調解庭喊卡，預計年後將正面交鋒。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜和老公鬧離婚。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

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