南投單親10寶媽染肺炎病逝！拚生計產後就上工...最小的剛滿月　

▲苦命單親媽媽產後病逝，留下10名子女，信義鄉員警結合慈善團體予以緊急協助。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣少子化問題嚴重，卻仍有多子女家庭飽受生活折磨：信義鄉張姓婦人離婚後獨自打工養育多達9名子女，月前產下第10名孩子後仍馬上復工，導致積勞成疾於日前過世，警方得知後主動轉介公益慈善團體、通報南投縣政府，妥善辦理張婦的後事，也讓孩子們及時獲得溫暖協助。

信義警分局指出，張婦原本是住在高雄市桃源區樟山里的布農族原民，因生活發生困難，於3年前舉家搬遷至南投信義鄉，平時以打零工維生，收入仍不穩定、生活困窘，婚姻又不順遂而與丈夫離婚；張婦於去年12月生產後，迫於生活重擔仍繼續工作，未妥善休養而感染肺炎，不久即於6日病逝，享年僅45歲。

分局表示，東埔派出所所長林端吉得知張婦家境清寒且為單親家庭，立即主動關懷並緊急聯繫「慈悲功德會」，提供6萬元辦理張女後事，赫然又發現張婦身後竟留下多達10名子女，最年長的已20歲，最小的才剛滿月，目前只能仰賴張婦的母親照顧撫養，但張母已年邁體衰，經濟狀況亦不佳，一大家子都亟需社會大眾幫助。

和社派出所所長方光雄也隨即協助家屬通報縣府社會勞動處介入，並向張榮發慈善基金會申請急難救助；信義分局長洪秋賢表示，給予弱勢兒童及青少年照顧關懷、幫助其健康的成長至關重要，除指示同仁持續追蹤關心，也呼籲民間慈善團體及善心人士共同伸援，讓弱勢家庭及時獲得幫助。