強冷氣團襲台！明晨不到10°C　春節「2波冷空氣來襲」最冷時段曝

▲春節連假有兩波冷空氣襲台。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

持續受到強烈大陸冷氣團影響，今晚明晨8縣市不到10度，中央氣象局表示，春節期間受到一波波冷空氣影響，小年夜先有東北季風增強，接著大年初二又有大陸冷氣團南下，冷空氣強度有可能逼近寒流等級，簡言之，將是一個寒冷的春節假期。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日受強烈冷氣團影響，清晨北部12度、中南部1到15度，苗栗以南受輻射冷卻影響，溫度會更低2到3度。明日白天北部15度、中南部20到22度。強冷氣團周三減弱，周三、四逐日回溫，各地低溫回到15度，白天北部20度、中南部22到24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局發布低溫特報，八個縣市可能出現十度以下低溫。（圖／氣象局）

周五小年夜東北季風增強，低溫變化不大，不過北台灣高溫略降至17度，中南部則不受影響。北部、東半部降雨機率高，宜花、基隆北海岸雨勢較大，蘇花公路留意落石坍方。

東北季風很快減弱，周六、日的除夕及大年初一天氣較暖，雨區縮小到桃園以北及東半部。直到下周一的大年初二又會有強冷空氣南下，目前預估冷氣團等級為大陸冷氣團，有機會上調至寒流等級，屆時溫度又會再下降，北部、東半部將有局部短暫雨。