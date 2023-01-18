　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（右一）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港分局新園分駐所警員李昭慶，深入基層，發掘弱勢家庭及生活突陷人困頓民眾，發動或媒介慈善機構救濟，7年多來善行超過百件，讓新園鄉各界及受惠鄉親對於他的善舉，深表感佩與肯定。

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（右一）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（左二）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

李昭慶於2015年派任新園分駐所服務迄今，平時深入轄區訪查，發掘弱勢家庭及生活陷入困境之民眾，連繫轉介社福機構或慈善團體適時給予致贈慰問金及民生物資，讓他們能感受到社會滿滿的關懷及暖意，經統計關懹慰問件數已達100餘件，已獲警政署好人好事表揚2次、縣政府表揚1次、各類獎狀及獎盃約20個，並於110年獲選績優警勤區，

警方表示，春節將至，李員近日又得知所轄弱勢家庭張女等4戶需要幫助，經主動連繫龍燈慈善會及慈愛慈善會前往慰問並贈送民生物資，另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助申請家庭變故生活紓困措施，讓張女等人非常感動，對警察主動關懷弱勢民眾之精神表示讚許。

東港警分局長張世儒表示，李員視民如親，結合地方善心人士雪中送炭並關懷弱勢，主動為民服務，堪為表率；籲請同仁平時工作雖然著重於治安與交通，也希望利用關懷弱勢團體的時機，來發掘社會陰暗的角落最需要幫助的人，進而顯現出溫馨的一面，讓民眾感受到人民保母的熱情及關懷，也拉進警民之間的距離。

ET快訊
《少林寺》男星離世！　曾演李連杰師父
他突開車窗狂喊「救命」！　警圍捕救人超傻眼
他年資不到2年「爽領210萬」！　一票人羨煞：年薪千萬
人妻外遇冷氣工！「頂樓休息室6次共枕%%」
快訊／路易莎漲價！　部分餐點調漲5元
他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林再現巨無霸高麗菜　二崙鄉1分多田地僅種出800顆

屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

史上最長春節連假！南方森活圈陪民眾賞景迎春過新年

出差路過車禍現場　屏東2消防員神救援

嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

南投埔里國小「期末考數學太難」　宣布重考2科學生超崩潰

身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

快訊／彰化鐵皮屋工廠暗夜「全面燃燒」　58名消防員前往滅火　

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市　台南勞工局抱雙獎獻獎

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

雲林再現巨無霸高麗菜　二崙鄉1分多田地僅種出800顆

屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

史上最長春節連假！南方森活圈陪民眾賞景迎春過新年

出差路過車禍現場　屏東2消防員神救援

嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

南投埔里國小「期末考數學太難」　宣布重考2科學生超崩潰

身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

快訊／彰化鐵皮屋工廠暗夜「全面燃燒」　58名消防員前往滅火　

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市　台南勞工局抱雙獎獻獎

兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！38款可愛大放送

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

影／爆紅到國外！台灣學生爬籃架單手灌籃　FIBA轉發掀話題

米可白PO跳舞影片遭酸「矯情」　霸氣反擊了：不喜歡別看啊

《少林寺》男星離世享壽81歲　吳京悲痛哀悼

AKIRA現身台南煮擔仔麵！　「熟練甩麵加滷蛋」親送餐帥笑：來～

C羅女友喬治娜炫富無極限　拎百萬柏金包搭旋轉木馬　

男星確診居隔與女友「密室互打」　他出庭被法官唸錯名字反應曝

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

《英雄聯盟》IG集體進場超爆笑！鬥士王YSKM單殺、團戰完美發揮又奪MVP

女網紅健身拍性感搖臀片　6年會員沒了怨業者太保守

地方熱門新聞

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

身障父子住破屋　無門窗沒熱水

文化路夜市出現10元廁所　當地人2原因點頭

快訊／彰化鐵皮屋工廠「全面燃燒」

雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市雙獎獻獎

南消與友達光電台南廠聯合救災演練

即／彰化5連霸議員涉賄羈押32天　今晚回家

基隆祭5罰單　台鐵承諾響應乾淨家園

雲林再現巨無霸高麗菜　1分多田地僅種出800顆

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

路過車禍現場　屏東2消防員神救援

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

台中KTV整群醉客鬧事撂人！對警偷比中指被發現

台中KTV整群醉客鬧事撂人！對警偷比中指被發現

台中市西區一間KTV今（18）日凌晨3時許傳出聚眾鬥毆事件，一名30歲陳男與26歲林女、33歲陳男酒後發生衝突，雙方疑似為了「叫傳播」產生口角，進而演變成肢體衝突，警方獲報後派遣快打部隊控制現場，雙方表示要自行和解，不料陳男又打電話找來4人叫囂助陣，警方立刻壓制，並帶回4人依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

路過車禍現場　屏東2消防員神救援

路過車禍現場　屏東2消防員神救援

縣警察局長新上任　徐榛期許3大工作

縣警察局長新上任　徐榛期許3大工作

他網路自學變「絕命毒師」　種出10萬人份大麻

他網路自學變「絕命毒師」　種出10萬人份大麻

自小客衝撞汽車運輸車　再撞街角店家

自小客衝撞汽車運輸車　再撞街角店家

關鍵字：

東港警察李昭慶弱勢家庭張世儒

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面