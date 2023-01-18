屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（右一）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港分局新園分駐所警員李昭慶，深入基層，發掘弱勢家庭及生活突陷人困頓民眾，發動或媒介慈善機構救濟，7年多來善行超過百件，讓新園鄉各界及受惠鄉親對於他的善舉，深表感佩與肯定。

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（右一）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶（左二）媒介慈善機構送愛心 。（圖／記者陳崑福翻攝）



李昭慶於2015年派任新園分駐所服務迄今，平時深入轄區訪查，發掘弱勢家庭及生活陷入困境之民眾，連繫轉介社福機構或慈善團體適時給予致贈慰問金及民生物資，讓他們能感受到社會滿滿的關懷及暖意，經統計關懹慰問件數已達100餘件，已獲警政署好人好事表揚2次、縣政府表揚1次、各類獎狀及獎盃約20個，並於110年獲選績優警勤區，

警方表示，春節將至，李員近日又得知所轄弱勢家庭張女等4戶需要幫助，經主動連繫龍燈慈善會及慈愛慈善會前往慰問並贈送民生物資，另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助申請家庭變故生活紓困措施，讓張女等人非常感動，對警察主動關懷弱勢民眾之精神表示讚許。



東港警分局長張世儒表示，李員視民如親，結合地方善心人士雪中送炭並關懷弱勢，主動為民服務，堪為表率；籲請同仁平時工作雖然著重於治安與交通，也希望利用關懷弱勢團體的時機，來發掘社會陰暗的角落最需要幫助的人，進而顯現出溫馨的一面，讓民眾感受到人民保母的熱情及關懷，也拉進警民之間的距離。