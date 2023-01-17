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花蓮縣警察局長呂世明上任　徐榛蔚期許打詐掃黑肅毒全力以赴

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮16日上午9時在該局親民堂舉行，典禮由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署警政委員黃勢清監交，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及其他友軍單位等約180人到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

呂世明中央警察大學53期畢業，中央警察大學警政研究所碩士，歷任職務工作能力深獲各級長官稱許。

縣長除恭賀卸任局長戴崇贒榮調台南市政府警察局副局長一職外，並肯定戴局長1年來對於花蓮地區警政多所著墨，無論是街頭暴力、銀樓搶案、製毒工廠等重大案件的迅速偵破，連假交通疏導及交通事故的防制作為等各項警政工作，都繳出亮麗成績，在戴局長領導及全體警察同仁努力之下，工作士氣高昂。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

徐榛蔚期許新任局長呂世明在打詐、打黑及肅毒全力以赴。

徐榛蔚在會中介紹新任局長呂世明，呂局長係中央警察大學53期畢業，中央警察大學警政研究所碩士，歷任台南市政府警察局善化分局長、第三分局長、永康分局長及警政署公共關係室主任等重要職務，內、外勤經歷完整，工作能力深獲各級長官稱許；縣長同時期許呂局長到任後帶領警察局全體同仁做好各項警政工作，尤其在肅毒、打詐及打擊黑道幫派上務必全力以赴，避免花蓮人民受到危害；另外年節將至，現為「加強重要節日安全維護工作」期間，請警察局統合義警、民防及友軍單位等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂過個好年。

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