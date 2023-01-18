眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

▲不少眼鏡行店內看似都沒什麼客人，但又能營業多年不倒閉。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

隨著醫療科技進步，有越來越多人選擇近視雷射來矯正視力，對於眼鏡的需求也有所下降。對此，有網友好奇，每次經過眼鏡行時看似都沒什麼人，但為何店家都能屹立不搖？貼文一出，馬上釣出內行人揭露關鍵內幕。

一名網友在Dcard以「請問眼鏡行在賺什麼？」為題發文表示，他每次經過家裡對面的眼鏡行時，都發現店內沒有人，只有老闆夫婦和2隻看門貓顧店，看似沒有什麼生意，但該間眼鏡行卻依然開的好好的，讓他不禁納悶「原因到底是什麼？認真發問，真心好奇。」

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▲原PO好奇，眼鏡行究竟是在賺什麼？（圖／翻攝自Dcard）

聽文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛解答「半年賺一次，一次賺半年」、「鏡架、鏡片其實都是暴利哦」、「眼鏡整個都是暴利啊，但不是天天都有這麼多人要買眼鏡，買完的客人短期內也不會再配第二副以上，所以賣一副多賺的錢可以攤開銷」、「這有點類似五金行的概念，只要進去90%都會消費，一次消費就1000以上，所以毛利很高」。

還有內行人指出，「台製鏡片一副成本50至130元，高閃重度近視等會再貴點，鏡架的話以連鎖店都很黑⋯鏡架廠商給高階主管抽成，主管以高價購買，所以鏡框不太知道成本，知道了也不是很準確，不過隱眼倒是蠻賺的，每年都跟大廠牌簽好幾億才有辦法把台灣的隱眼價格壓低，以前外國人都好愛來台灣買隱眼，因為真的很便宜。」

不過也有人持不同意見，表示「鏡片、鏡框確實成本都不高，但是各位想想，一副眼鏡配好，有人可以戴1年，有人甚至戴10年，期間的保養、鼻墊更換、鏡框調整，我相信大部分眼鏡行是不收費的，有些店家，甚至是一輩子的免費保養」、「怎麼沒有人考慮驗光設備啊，整組沒百萬還是基本款而已耶」。