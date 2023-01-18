父母相繼失明！經濟重擔全靠身障女兒　里長、波麗士伸暖手

▲ 三重分局重陽派出所勤區警員廖淳逸會同轄內富福里長陳惟國及民防人員，攜手合作寒冬送暖，主動深入社區關懷轄內之弱勢家庭 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

農曆年節將至，三重分局重陽派出所勤區警員廖淳逸會同轄內富福里長陳惟國及民防人員，攜手合作寒冬送暖，主動深入社區關懷轄內之弱勢家庭，援助貧困民眾渡過寒冬。三重70歲陳姓老翁，長年照顧失明妻子，這幾年身體欠佳，竟然也失明，並且要長期臥床，家中女兒從小患有小兒麻痺，行動不便，經濟重擔卻只能依靠女兒打雜工維生，富福里長當下除提供援助物資外，也通報相關社福單位註記關懷。

警方表示，他們是在執行家戶訪查等各項勤務時，主動發掘這家孤苦的民眾，此次，透過轄區里長及守望相助、民力(民防、義警)的協助，實地前往癱瘓失明而無經濟能力之7旬陳翁住處。

陳翁表示，因照顧失明之妻子經年累月下來導致本身也失明致長期臥病在床，家中女兒從小患有小兒麻痺，經濟重擔卻只能依靠女兒打雜工維生，富福里長當下除提供援助物資外，亦通報相關社福單位註記關懷。



三重警分局長陳永昌表示，警察同仁將貧困、弱勢民眾視為自己親人，隨時隨地就能展現大愛精神，發揮「同理心」將愛持續傳播下去，讓社會弱勢團體都能感受社會的溫暖。