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女幫靈媒遛狗「1隻暴走7隻跟著瘋」！她慘被8狗集體圍攻活活咬死

女幫靈媒遛狗，1隻暴走7隻跟著瘋！她慘被8狗集體圍攻活活咬死。左圖為「主嫌」濕婆。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

英國一名28歲女子，在本月12日幫一名靈媒遛8隻狗，但在一處林地裡，一隻11歲的狗狗濕婆（Shiva）突然暴走，連帶其他7隻也跟著一起瘋狂，結果女子慘遭8隻狗集體圍攻，最後不幸被活活咬死。

據英國《每日郵報》報導，當天女子幫靈媒列維絲（Delia Lewis）遛狗，共有8隻，就在下午時分，女子帶著這8隻狗到一處林地遛遛，沒想到濕婆不爽另一名同樣來遛狗的女子，於是濕婆上前咬了該名女子。幫列維絲遛狗的女子，發現狀況不對，立刻上前營救，試圖讓濕婆鬆口。

但沒想到，這下子女子反倒成為濕婆的攻擊對象，濕婆開始反過來攻擊女子，隨後其他7隻也跟著開始圍攻女子。據一名60歲女性目擊者說法，她看到遛狗女是一名金髮女子，穿著米白色衣服，當時她被眾狗包圍，攻擊狠咬。隨後她就看見女子跌坐在地上，然後就被狗狗圍住，再也沒有看到女子起身。

還有民眾說，當時遛狗女被狗群包圍，她還叫附近的路人不要靠近，但整個現場宛如「一群狼」在對女子攻擊硬上，導致女子全身遭到8條狗活撕狠咬。

警方獲報後趕抵現場，並將遛狗女趕緊送醫急救，不過最後仍宣告不治身亡。8頭狗在犯案後，都已遭警方逮捕，不過是否要將這8隻狗「處死」，目前仍未有定論。

飼主靈媒列維絲得知消息後，也頗為無奈，只是淡淡地說：「我的8隻狗失蹤了！」另一方面，有遛狗專家認為，遛狗師通常最多一次帶5-6條狗，很少人這樣一次帶8隻，因為如果狗狗暴走，要控制的話相當困難。



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