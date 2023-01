女幫靈媒遛狗「1隻暴走7隻跟著瘋」！她慘被8狗集體圍攻活活咬死

圖文/鏡週刊

英國一名28歲女子,在本月12日幫一名靈媒遛8隻狗,但在一處林地裡,一隻11歲的狗狗濕婆(Shiva)突然暴走,連帶其他7隻也跟著一起瘋狂,結果女子慘遭8隻狗集體圍攻,最後不幸被活活咬死。

據英國《每日郵報》報導,當天女子幫靈媒列維絲(Delia Lewis)遛狗,共有8隻,就在下午時分,女子帶著這8隻狗到一處林地遛遛,沒想到濕婆不爽另一名同樣來遛狗的女子,於是濕婆上前咬了該名女子。幫列維絲遛狗的女子,發現狀況不對,立刻上前營救,試圖讓濕婆鬆口。

但沒想到,這下子女子反倒成為濕婆的攻擊對象,濕婆開始反過來攻擊女子,隨後其他7隻也跟著開始圍攻女子。據一名60歲女性目擊者說法,她看到遛狗女是一名金髮女子,穿著米白色衣服,當時她被眾狗包圍,攻擊狠咬。隨後她就看見女子跌坐在地上,然後就被狗狗圍住,再也沒有看到女子起身。

還有民眾說,當時遛狗女被狗群包圍,她還叫附近的路人不要靠近,但整個現場宛如「一群狼」在對女子攻擊硬上,導致女子全身遭到8條狗活撕狠咬。

EXCLUSIVE: An 11st Leonberger in the pack of crazed dogs that mauled a female walker, 28, to death appeared on a BBC TV show about problem puppies and was named Shiva after Hindu goddess ...

via https://t.co/4N6UmtO8sD https://t.co/WkGXbo3uoz