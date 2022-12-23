速食店紛紛喊漲！摩斯漢堡：有成本壓力，正在評估中

▲摩斯漢堡表示目前無漲價計畫，但承認有成本壓力。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

原物料上漲，速食業者麥當勞、肯德基日前陸續發布漲價消息，而許多人愛吃的摩斯漢堡也被關切。今（23）日摩斯透露，「目前無漲價計劃，但確實有成本壓力，正在評估中。」

台灣麥當勞日前公布正式調漲部分產品價格，其中早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元。點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、金黃地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

台灣肯德基也跟進宣布漲價消息，12月22日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%，像是熱門的單點炸雞變貴6元、薯條調幅4至7元、咔啦雞腿堡調幅6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元、原味蛋撻調幅6元。另外包括熱義式咖啡（小）調幅1元、奶茶／可樂／冰檸檬紅茶也調漲3至5元，其餘部分商品價格維持不變。

摩斯漢堡是否會跟進？業者表示，「目前無漲價計劃，但確實有成本壓力，正在評估中。」而摩斯漢堡的安心食品董事長林建元也透露，摩斯的理念是只要還在忍受範圍內，就不漲價。

為了幫消費者省荷包，同時積極整合數位轉型，摩斯今年也特別推出MOS Order APP全新功能「MOS安心取溫馨送」，讓MOS APP使用者送禮自用更環保。不定時祭出飲品或餐點組合優惠，像是至年底前咖啡「買10送10」、「買5送3」，可分次跨店領取，適合慢慢享用及轉贈給親朋好友。