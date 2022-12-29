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摩斯元旦咖啡優惠、補班小確幸！連續15天早餐特價幫上班族打氣

▲▼摩斯咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯咖啡祭出元旦優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡祭出元旦優惠、補班小確幸！1月1日～15日連續15天，早餐指定套餐特價89元；整個1月在MOS Order App「安心取溫馨送」也推出多重咖啡優惠，中杯拿鐵或卡布「10杯500元」，等於一口氣省下200元，可趁機寄杯囤起來。

摩斯推出新年元旦優惠，1月1日～1月15日祭出「元氣好食光」早餐套餐幫上班族加油打氣，只要在活動期間早餐時段消費指定套餐「咖哩豬排堡+中杯摩斯咖啡」，就享優惠價89元；MOS Order App也同步優惠。

▲▼摩斯漢堡早餐優惠。（圖／業者提供）

▲1月1日～1月15日「元氣好食光」早餐套餐特價。（圖／業者提供）

而1月1日～1月31日在MOS Order App「安心取溫馨送」也祭出多重咖啡優惠，「中杯卡布奇諾10杯」或「中杯拿鐵咖啡10杯」，原價700元，優惠價500元，等於一口氣省下200元；另有「澳式黑咖啡10杯」享優惠價480元、「摩斯馥樂白10杯」享優惠價650元，咖啡控們可趁機囤起來。

適逢春節到來，MOS Order App「安心取溫馨送」也推出眾多新年禮盒優惠，包含兔年手工餅乾加濾掛式咖啡6入優惠價650元、法式樹幹年輪蛋糕加濾掛式咖啡6入優惠價650元；還有寫著新年快樂、恭喜發財賀詞款摩斯紅茶「買6送2」，在家透過手機就可以全台送禮和收禮。

即日至2月28日，摩斯實體門市也規劃多款新春禮品組合，還有摩斯漢堡與三麗鷗聯名福袋，總價值超過2000元，內含多款實用小物及超值優惠券，任一消費不限金額加價購只要899元，數量有限敬請把握。其他像是「福兔迎春」手工鐵盒餅乾、「好運年年」法式樹幹年輪蛋糕等都有特價。

另外，全聯福利中心也針對元旦祭出咖啡優惠！實體門市特別於12/31~2023/1/1，推出OFF COFEE熱美式「買1送1」；1/1元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。

▲全聯跨年熱美式「買1送1」，元旦自帶杯還能享1元喝美式。（圖／業者提供）

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