布林肯2月5日訪問中國　釋放「外交重點訊號」一次看

▲美卿布林肯將與中國新任外長秦剛會面。（左圖／路透／右圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒16日披露，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2月5日、6日訪問中國，與中國外交部長秦剛會面。布林肯預計將俄烏戰爭、北京持續增持核武、停滯許久的禁毒合作，以及中國關押美國公民等問題，納入訪問議程內。

《政客》（Politico）報導，拜習會於去年11月在印尼登場，當時美中雙邊關係持續惡化，不過拜登仍表示，「維持溝通管道的開放暢通」。布林肯此行是根據拜登方針的一次跟進外交行程。

由於台海問題、美中貿易政策以及美國對北京當局人權紀錄的憂慮，美中關係近來急轉直下。布林肯此行是為測試拜習會的成果，是否真的有為兩國未來關係轉緩成功鋪路。

前助理副國務卿謝淑麗（Susan Shirk）指出，有時美中之間的關係必須糟到危險程度，兩國政府才會投入更多努力進行改善。謝淑麗指出，布林肯的北京行還將反映一件事 ─ 中國突然放棄清零政策，是否代表願意主動緩和他國對中的外交政策，減少對中國造成的衝擊。

目前美國國務院及中國政府都未釋出更多布林肯訪中的細節，中國駐美大使館也未給予回應，不過國務院發言人普萊斯（Ned Price）上個月表示，「俄國入侵烏克蘭戰爭會被納入議程裡」。

布林肯訪中是否進一步促進美中關係緩和，相當值得注意。布林肯此行可能還會推動解除禁止雙方外交高層接觸的禁令，包括在恢復禁毒合作以及軍事對話。

此前任職17個月中國駐美大使的秦剛，則對布林肯預計訪中表達歡迎，並且預期能繼續和布林肯緊密合作以改善美中關係。這個訊號表明北京當局願意阻止美中關係繼續下滑，以緩和美國的高階晶片禁令以及美日軍事同盟關係的加深。

不過外交部長秦剛上頭還有一個人，中國外交部前部長王毅。他本月被指派為中央外事工作委員會辦公室主任，讓他成為中共實際上的外交國安第一把手，《政客》認為王毅有可能會讓美中競爭更為激烈。

王毅上個月才表示，「美國持續頑固地將中國視為頭號競爭對手，並且公然封鎖、施壓和挑釁中國。」